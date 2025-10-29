PayPal será a primeira carteira de pagamentos no ChatGPT

A partir do próximo ano, os utilizadores do PayPal poderão comprar produtos no ChatGPT, e os comerciantes poderão ter o seu inventário disponível e vendê-lo através do chatbot de Inteligência Artificial (IA) da OpenAI.

No fim de semana passado, o PayPal assinou um acordo com a OpenAI para integrar a sua carteira digital no ChatGPT. Desta forma, a partir do próximo ano, os utilizadores poderão pagar por produtos encontrados através do chatbot de IA.

O acordo significa que ambos os lados do ecossistema do PayPal poderão conectar-se ao ChatGPT:

Os utilizadores do PayPal poderão comprar itens através da plataforma de IA;

Os comerciantes do PayPal poderão vender no chatbot, tendo o seu inventário disponível na plataforma.

Compras no ChatGPT mais fáceis com o PayPal

O acordo entre as duas empresas torna o PayPal um dos primeiros passos da OpenAI no sentido de ampliar o uso do ChatGPT para o comércio eletrónico.

A ideia é que os seus mais de 700 milhões de utilizadores semanais possam recorrer à IA para encontrar produtos, semelhante a um personal shopper humano.

No mês passado, a OpenAI disse que os seus utilizadores poderiam comprar de comerciantes do Shopify e do Etsy, e, há duas semanas, anunciou um acordo de comércio eletrónico com o Walmart.

Temos centenas de milhões de titulares fiéis de carteiras PayPal que agora poderão clicar no botão "Comprar com PayPal" no ChatGPT e ter uma experiência de checkout segura e protegida.

Disse Alex Chriss, diretor-executivo do PayPal, segundo a CNBC, acrescentando que "é um paradigma totalmente novo para as compras", sendo "difícil imaginar que o comércio com agentes não será uma grande parte do futuro".

Segundo o executivo, tanto os consumidores quanto os comerciantes foram verificados pela empresa de tecnologia financeira, por forma a reduzir o risco de fraude para ambos os grupos.

Para os pagamentos das suas compras, os utilizadores podem retirar fundos de contas bancárias ou cartões de crédito associados à sua conta do PayPal, bem como a saldos acumulados, estando assegurada a sua proteção, o rastreamento de pacotes e a resolução de potenciais conflitos.