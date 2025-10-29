PplWare Mobile

A sua trotineta ou bicicleta elétrica não estará a circular de forma ilegal?

  1. Romão says:
    29 de Outubro de 2025 às 11:14

    Segundo o código da estrada, limite para velocípedes com motor é de 1Kw, alteração de 2020.

    https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150757538/details/maximized

    Artigo 112.º

    2 – Velocípede com motor é o velocípede equipado com motor auxiliar com potência máxima contínua de 1,0 kW, cuja alimentação é reduzida progressivamente com o aumento da velocidade e interrompida se atingir a velocidade de 25 km/h, ou antes, se o condutor deixar de pedalar.

    3 – Para efeitos do disposto no presente Código, são equiparados a velocípedes:
    a) Os velocípedes com motor;
    b) As trotinetas com motor elétrico, bem como os dispositivos de circulação com motor elétrico, autoequilibrados e automotores ou outros meios de circulação análogos com motor, quando equipados com motor com potência máxima contínua de 0,25 kW e atingindo a velocidade máxima em patamar de 25 km/h.

    • Pedro Pinto says:
      29 de Outubro de 2025 às 12:45

      Segundo a legislação portuguesa, apenas as trotinetes e bicicletas elétricas com motores de até 250 watts (0,25 kW) e cuja velocidade máxima não ultrapasse os 25 km/h estão autorizadas a circular nas vias públicas.

  2. Telmo says:
    29 de Outubro de 2025 às 11:22

    As bicicletas precisam ter matricula.
    Como raio vai uma pessoa identificar, uma pessoa que roube e fuja numa coisa destas?

    E uma que provoque estagos, e fuja??
    Os Veiculos teem que ter matricula, pro amor de deus.

  3. Danix1320 says:
    29 de Outubro de 2025 às 12:08

    Isso está errado pois companhias de seguro não quere criar seguros para trotinetes acima de 25km não aparece nenhumas marcas atuais e mais usadas como dualtron hollowknite kukirin entre outras não só aparecem modelos de 25kmph o que mostra que de qualquer maneira nunca irá ser possível circular com elas eu ando com a minha kukirin g2 master paguei 900€ para usar e foi na altura que começou os seguros não é porque agora não a que vou para de usar se não me querem ver nela pagem-me o que eu paguei nela pois eles permitiram a venda desse modelos

