A sua trotineta ou bicicleta elétrica não estará a circular de forma ilegal?
Nos últimos anos, as trotinetas e bicicletas elétricas tornaram-se um meio de transporte cada vez mais popular nas cidades portuguesas. No entanto, muitos utilizadores desconhecem que alguns destes veículos podem estar a circular de forma ilegal.
Trotinetas elétricas: afinal, o que é legal?
As trotinetas elétricas são consideradas veículos equiparados a velocípedes, desde que não ultrapassem os 25 km/h de velocidade máxima e tenham potência até 250 watts. Estes modelos podem circular em ciclovias, vias urbanas com limite de 50 km/h e zonas 30.
Além disso, devem estar equipadas com luzes, refletores e campainha, e apenas podem transportar um ocupante.
Contudo, se a trotineta for modificada para atingir velocidades superiores ou tiver um motor mais potente, passa a ser considerada um ciclomotor. Nesse caso, é obrigatória a matrícula, o seguro de responsabilidade civil, o uso de capacete homologado e uma licença de condução adequada (categoria AM ou superior). Circular sem cumprir estas exigências é ilegal.
E nas bicicletas elétricas?
No caso das bicicletas elétricas, a lei portuguesa é clara: o motor só pode auxiliar o ciclista enquanto este pedala, devendo interromper a assistência ao atingir 25 km/h. A potência máxima também não pode exceder 250 watts.
Modelos que possuam acelerador independente ou que ultrapassem esse limite de velocidade são igualmente considerados ciclomotores, ficando sujeitos às mesmas regras de registo, seguro e utilização de capacete.
Para as bicicletas elétricas legais, continuam a aplicar-se as regras gerais de circulação dos velocípedes, incluindo o uso obrigatório de luzes à noite e o respeito pelas regras de prioridade e sinalização.
Assim, antes de comprar ou circular com uma trotineta ou bicicleta elétrica, é fundamental verificar as especificações técnicas do modelo. Muitos veículos vendidos online ou importados não cumprem os limites de potência e velocidade impostos pela lei portuguesa, o que pode levar o condutor a multas, apreensão do veículo e responsabilidade em caso de acidente.
A mobilidade elétrica é uma excelente alternativa para reduzir o trânsito e as emissões, mas deve ser usada com segurança e responsabilidade.
Segundo o código da estrada, limite para velocípedes com motor é de 1Kw, alteração de 2020.
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150757538/details/maximized
Artigo 112.º
2 – Velocípede com motor é o velocípede equipado com motor auxiliar com potência máxima contínua de 1,0 kW, cuja alimentação é reduzida progressivamente com o aumento da velocidade e interrompida se atingir a velocidade de 25 km/h, ou antes, se o condutor deixar de pedalar.
3 – Para efeitos do disposto no presente Código, são equiparados a velocípedes:
a) Os velocípedes com motor;
b) As trotinetas com motor elétrico, bem como os dispositivos de circulação com motor elétrico, autoequilibrados e automotores ou outros meios de circulação análogos com motor, quando equipados com motor com potência máxima contínua de 0,25 kW e atingindo a velocidade máxima em patamar de 25 km/h.
Segundo a legislação portuguesa, apenas as trotinetes e bicicletas elétricas com motores de até 250 watts (0,25 kW) e cuja velocidade máxima não ultrapasse os 25 km/h estão autorizadas a circular nas vias públicas.
As bicicletas precisam ter matricula.
Como raio vai uma pessoa identificar, uma pessoa que roube e fuja numa coisa destas?
E uma que provoque estagos, e fuja??
Os Veiculos teem que ter matricula, pro amor de deus.
Isso está errado pois companhias de seguro não quere criar seguros para trotinetes acima de 25km não aparece nenhumas marcas atuais e mais usadas como dualtron hollowknite kukirin entre outras não só aparecem modelos de 25kmph o que mostra que de qualquer maneira nunca irá ser possível circular com elas eu ando com a minha kukirin g2 master paguei 900€ para usar e foi na altura que começou os seguros não é porque agora não a que vou para de usar se não me querem ver nela pagem-me o que eu paguei nela pois eles permitiram a venda desse modelos
