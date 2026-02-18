Parlamento Europeu desativa funções de IA dos tablets dos eurodeputados

Os membros do Parlamento Europeu estão agora sem acesso à IA e às suas ferramentas. As capacidades de inteligência artificial generativa (IAG) foram desativadas nos tablets de trabalho dos eurodeputados e das suas equipas. A justificação usada para esta mudança é bem clara. Garantir a segurança e proteção de dados.

Parlamento Europeu desativa as funções de IA

Nada de resumos, assistência na escrita, assistentes virtuais e nem sequer recursos de resumo de páginas web para os eurodeputados. De acordo com um e-mail do Parlamento para os eurodeputados, a que o Politico teve acesso, a equipa de apoio informático da instituição afirma não poder garantir a segurança das ferramentas de IA generativa.

Do que explica o serviço, alguns destes recursos utilizam serviços na nuvem para executar tarefas que poderiam ser processadas localmente, enviando dados para fora do dispositivo. Na verdade, muito poucas funções de IA generativa são processadas localmente, diretamente pelos dispositivos. A maioria é realizada em servidores remotos, o que pode levantar preocupações com a privacidade e a cibersegurança.

Segundo afirmou a equipa de suporte técnico do e-MEP, como estas características continuam a evoluir e a ficar disponíveis em mais dispositivos, é melhor ter algum cuidado adicional. A extensão exata dos dados partilhados com os fornecedores de serviços ainda está a ser avaliada.