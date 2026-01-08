Microsoft está agora a integrar compras diretamente no Copilot

A Microsoft revelou uma nova funcionalidade que promete alterar a forma como fazemos compras online. Denominada Copilot Checkout, esta ferramenta integra o processo de compra diretamente no assistente de inteligência artificial (IA) da empresa.

O que é o Copilot Checkout?

Já imaginou poder concluir uma compra online com menos cliques e sem ter de sair da janela do seu assistente de IA? É esta a promessa da Microsoft com a sua nova aposta, o Copilot Checkout. Apresentada na conferência de retalho NRF 2026, esta funcionalidade consiste num assistente de compras integrado no Copilot, que permite aos utilizadores finalizar transações sem serem redirecionados para o website do vendedor.

A funcionalidade, que está a ser lançada inicialmente nos EUA, conta com integrações com plataformas de pagamento e comércio eletrónico como PayPal, Shopify, Stripe e Etsy. Entre os parceiros de retalho iniciais encontram-se nomes como Urban Outfitters, Anthropologie e Ashley Furniture, sinalizando uma aposta forte no setor.

Apesar de a Microsoft controlar a interface da compra, os retalhistas continuam a ser a entidade vendedora oficial (merchant of record). Isto significa que continuarão a receber os dados dos clientes e toda a informação relevante associada à transação, garantindo a continuidade da sua relação com o consumidor. Essencialmente, a Microsoft gere a experiência do utilizador, enquanto o vendedor processa a encomenda como faria normalmente.

Os riscos e as salvaguardas contra erros da IA

Uma das principais preocupações com este tipo de tecnologia é a possibilidade de erros, ou "alucinações", por parte da IA. Que garantias existem de que o Copilot não interpreta mal um pedido e encomenda um produto completamente diferente do pretendido?

De momento, a Microsoft ainda não detalhou publicamente as medidas de segurança implementadas para prevenir estes cenários, nem a forma exata como os pagamentos são processados e validados para evitar fraudes ou erros.

Esta iniciativa da Microsoft insere-se numa competição crescente no setor. A OpenAI, por exemplo, já tinha apresentado um assistente de compras semelhante há alguns meses. No entanto, a criadora do ChatGPT advertiu que a sua ferramenta "poderia cometer erros sobre detalhes de produtos como preço e disponibilidade".

A Microsoft, por outro lado, promove o Copilot Checkout como uma solução que evita completamente a visita ao website do vendedor, sugerindo um maior grau de confiança na sua tecnologia.

Contudo, um relatório recente do The Information indica que a própria OpenAI tem enfrentado dificuldades em integrar parceiros comerciais, o que pode significar que o caminho para uma experiência de compra totalmente fluida e sem erros ainda está em construção.

