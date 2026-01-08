Portugal: números impressionantes de carregamentos de veículos elétricos

O ano de 2025 ficará na história da mobilidade elétrica em Portugal. A Rede Nacional de Carregamentos registou números impressionantes, ultrapassando todos os recordes anteriores.

8,8 milhões de carregamentos e mais 68% de utilizadores marcam 2025 na mobilidade elétrica

De acordo com a Mobi.e, foram realizados mais de 8,8 milhões de carregamentos, um crescimento de 45% face a 2024, enquanto o número de utilizadores distintos subiu 68%, ultrapassando os 474 mil. Um ano, sem dúvida, de máximos históricos para a mobilidade elétrica no país.

Os meses de agosto e dezembro destacaram-se como os mais movimentados, com cerca de 874 mil e 872 mil carregamentos, respetivamente. Estes números refletem a adesão crescente dos portugueses, tanto em períodos de férias como no final do ano.

O consumo de energia também bateu recordes: mais de 200 mil MWh, o que representa um aumento de 57% em relação a 2024. Com esta energia, foram percorridos mais de 1,3 mil milhões de quilómetros, evitando a utilização de 60 milhões de litros de gasóleo.

Do ponto de vista ambiental, a mobilidade elétrica continua a mostrar o seu impacto positivo. Em 2025, a rede permitiu evitar a emissão de mais de 160 mil toneladas de CO₂, o equivalente a plantar mais de 2,6 milhões de árvores urbanas com 10 anos de idade.

A expansão da infraestrutura acompanhou este crescimento: estiveram em funcionamento cerca de 23 mil tomadas, integradas em mais de 11 mil postos, um aumento de 42% e 32%, respetivamente, face a 2024.

Além dos números operacionais, todos os objetivos estratégicos da rede foram cumpridos, incluindo as metas do AFIR, reforçando o compromisso de Portugal com uma mobilidade elétrica sustentável, acessível e alinhada com as políticas europeias.