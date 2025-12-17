Carros da Xiaomi vão mudar e ninguém esperava este passo

A mais recente patente da Xiaomi poderá mudar muito nos carros elétricos da marca. Diz respeito à tecnologia necessária para exibir os restantes níveis de combustível no depósito. É algo que provavelmente surpreenderá qualquer pessoa familiarizada com o Xiaomi SU7. O que será que a Xiaomi está a preparar?

Carros da Xiaomi vão mudar em breve

Até agora, todos os carros desenvolvidos pela Xiaomi foram 100% elétricos, baseados exclusivamente em baterias elétricas que precisam de ser recarregadas tal como qualquer modelo de elétrico. Mas o mercado mudou significativamente desde o lançamento do Xiaomi SU7. Atualmente, a ideia de que o futuro dos automóveis reside nas baterias está a ser questionada. Além disso, a procura de automóveis elétricos não tem sido tão elevada como o esperado ou desejado.

Isto levou marcas como a Porsche a cancelar novos modelos elétricos e até a adaptar modelos existentes para veículos com motor de combustão. No entanto, isto deixa os fabricantes que inicialmente se concentraram nas baterias elétricas numa posição algo precária, uma vez que não possuem a tecnologia nem a capacidade para iniciar o fabrico de motores de combustão, que continuam a ter uma elevada procura.

Por isso, a patente agora registada pela Xiaomi pode ser fundamental para o futuro da empresa enquanto fabricante de automóveis, pois demonstra que se está a preparar para lançar pelo menos um modelo com motor de combustão. A patente descreve um método para determinar o nível inicial de combustível no depósito do automóvel. O sistema patenteado compara este valor com as leituras dos sensores.

Ninguém esperava este passo nos elétricos

Quando existe uma discrepância entre o valor determinado e as leituras dos sensores, o método patenteado realiza pelo menos dois ajustes sucessivos no nível apresentado ao condutor. Estes ajustes continuam até que a diferença entre os dois valores diminua o suficiente. Por outras palavras, trata-se de um método para exibir com precisão o nível de combustível de um automóvel, tendo em conta fatores como a movimentação do combustível dentro do depósito e possíveis flutuações dos sensores.

A principal vantagem relativamente a outros métodos é que reduz as flutuações repentinas nos níveis de combustível exibidos. Isso significa que o condutor não se aperceberá de que o depósito está subitamente mais vazio. Obviamente, a patente é específica para veículos com combustível num tanque e, portanto, não se aplica aos atuais carros elétricos da Xiaomi. No entanto, funcionaria tanto para um carro com motor de combustão como para um carro híbrido.

De facto, há várias semanas que circulam rumores de que a Xiaomi planeia lançar em breve o seu primeiro modelo híbrido. Trata-se do novo Xiaomi YU9, um SUV de grandes dimensões concebido para aventuras, que contaria com um motor de combustão para ampliar a autonomia oferecida pelas baterias.