Nissan LEAF eleito Melhor Compacto do Mundo

Com chegada prevista ao mercado nacional a partir de abril de 2026, a terceira geração do Nissan LEAF, o veículo elétrico pioneiro da Nissan, foi considerada o Melhor Compacto do Mundo nos Women’s Worlwide Car of the Year 2026 (WWCOTY).

A Nissan anunciou que o novo Nissan LEAF venceu a categoria de Melhor Compacto do Mundo nos WWCOTY, um prémio que resulta da votação do único painel mundial de jurados automóveis composto exclusivamente por mulheres jornalistas especializadas no setor.

O novo Nissan LEAF é a terceira geração do pioneiro veículo elétrico de produção em série e, com este prémio, vê reconhecido o seu design, desempenho e tecnologia, bem como o seu papel preponderante na transição para a mobilidade elétrica.

Com esta vitória, o Nissan LEAF fica automaticamente selecionado para a fase final do concurso, sendo um dos candidatos a receber o WWCOTY, o prémio principal a ser anunciado na semana do Dia Internacional da Mulher, que se celebra a 8 de março.

Um reconhecimento global da inovação e acessibilidade

O prémio WWCOTY celebra veículos que se destacam nas áreas mais relevantes para os condutores, no dia a dia: segurança, qualidade, preço, design, facilidade de condução, benefícios e pegada ambiental.

Composto por 84 jornalistas do mundo automóvel de 54 países, o júri não seleciona uma "viatura para mulheres", porque os veículos não são específicos para um género,.

Por sua vez, avalia os automóveis com base em critérios universais que são importantes para todos os condutores.

Sobre o novo Nissan LEAF

A chegar ao mercado nacional em abril, p novo Nissan LEAF combina um design aerodinâmico elegante, um avançado sistema de propulsão elétrico com autonomia alargada graças às suas opções de bateria de 52 kWh ou 75 kWh e tecnologia intuitiva para uma experiência de condução conectada e segura.

Para que o utilizador tenha uma interação de excelência, o novo Nissan LEAF vem equipado com a mais recente tecnologia da Google.

O chamado Google built-in inclui serviços como o Google Maps, a Play Store, de onde se pode fazer o download das aplicações, e o Google Assistant, que permite controlar várias funcionalidades como a navegação, a climatização e a música sem usar as mãos.

Além disso, permite sincronizar aplicações e serviços pessoais.

Sobre o Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY)

O WWCOTY é o único prémio do mundo automóvel definido exclusivamente por mulheres jornalistas que representam vozes de todos os continentes.

Fundado em 2009 pela jornalista neozelandesa Sandy Myhre, o WWCOTY procura amplificar as vozes das mulheres na indústria automóvel e destacar a mobilidade como um facilitador fundamental de oportunidades pessoais e profissionais em todo o mundo.

Assim, além de galardoar os melhores veículos do ano, procura promover a diversidade e a inclusão no mundo automóvel.