Há uma novidade com as cartas de condução portuguesas e brasileiras

Os portugueses podem conduzir com carta de condução nacional no Brasil e os brasileiros podem fazer o mesmo em Portugal. Mas há agora uma novidade.

Cartas de condução dos dois países passam a ser reconhecidas automaticamente

O Governo aprovou, em Conselho de Ministros, um novo acordo entre Portugal e o Brasil que prevê o reconhecimento mútuo das cartas de condução, uma medida que visa simplificar processos e facilitar a vida de quem vive, trabalha ou se desloca entre os dois países.

De relembrar que com o acordo assinado pelo governo brasileiro e português, em setembro de 2023, deixou de ser necessária qualquer troca de documentos de habilitação: ao conduzir em Portugal, os brasileiros residentes apresentam a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que poderá ser usada até a data de validade original.