Há uma novidade com as cartas de condução portuguesas e brasileiras
Os portugueses podem conduzir com carta de condução nacional no Brasil e os brasileiros podem fazer o mesmo em Portugal. Mas há agora uma novidade.
Cartas de condução dos dois países passam a ser reconhecidas automaticamente
O Governo aprovou, em Conselho de Ministros, um novo acordo entre Portugal e o Brasil que prevê o reconhecimento mútuo das cartas de condução, uma medida que visa simplificar processos e facilitar a vida de quem vive, trabalha ou se desloca entre os dois países.
De relembrar que com o acordo assinado pelo governo brasileiro e português, em setembro de 2023, deixou de ser necessária qualquer troca de documentos de habilitação: ao conduzir em Portugal, os brasileiros residentes apresentam a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que poderá ser usada até a data de validade original.
No Brasil, o Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), é responsável pela execução do acordo e, em Portugal, o órgão responsável será o Instituto da Mobilidade e dos Transportes.
E quando vencer a validação como será pode revalidar em Portugal ou tem que ir no brasil
Não, cada orgão emisor é responsável pela emissão da mesma, isto é, cartas/carteiras vencidas no Brasil são renovadas no Brasil e vice versa
Tem de ir ao Brasil, pois não há revalidação da CNH nos consulados do Brasil em Portugal. É um dos motivos pelos quais muitos brasileiros acabam por transferir a carta do Brasil para a portuguesa, porque ao vencer a validade da brasileira obriga a uma viagem ao Brasil para revalidar.
Onde está a novidade? Referem no texto que está em vigor desde Setembro de 2023, por isso pergunto onde está a novidade?