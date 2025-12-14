PplWare Mobile

Há uma novidade com as cartas de condução portuguesas e brasileiras

Autor: Pedro Pinto

  1. Ângela says:
    14 de Dezembro de 2025 às 14:42

    E quando vencer a validação como será pode revalidar em Portugal ou tem que ir no brasil

    • PAULO PEDROSO says:
      14 de Dezembro de 2025 às 16:04

      Não, cada orgão emisor é responsável pela emissão da mesma, isto é, cartas/carteiras vencidas no Brasil são renovadas no Brasil e vice versa

    • David Guerreiro says:
      14 de Dezembro de 2025 às 16:18

      Tem de ir ao Brasil, pois não há revalidação da CNH nos consulados do Brasil em Portugal. É um dos motivos pelos quais muitos brasileiros acabam por transferir a carta do Brasil para a portuguesa, porque ao vencer a validade da brasileira obriga a uma viagem ao Brasil para revalidar.

  2. JP says:
    14 de Dezembro de 2025 às 14:57

    Onde está a novidade? Referem no texto que está em vigor desde Setembro de 2023, por isso pergunto onde está a novidade?

