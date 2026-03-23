Homem mandou GNR “apanhar batatas”! Vai pagar multa de 2350 euros

Um simples episódio numa operação stop acabou por sair (bem) caro a um condutor em Portugal e serve agora de alerta para todos. Um homem mandou a GNR ir "apanhar batatas", entre outras coisas. Vai pagar multa de 2350 euros.

Homem chamou mentirosos e mandou apanhar batatas membros da GNR

Tudo aconteceu durante uma fiscalização rodoviária, quando um homem de 71 anos não reagiu da melhor forma a uma infração… e decidiu descarregar nos militares da Guarda Nacional Republicana.

Segundo o caso confirmado pelo tribunal, o condutor chamou “mentirosos” aos militares e afirmou que “não eram dignos da farda”, rematando com a frase: “deviam andar a apanhar batatas”.

A defesa ainda tentou argumentar que tudo não passou de um protesto e que estava em causa a liberdade de expressão. No entanto, o Tribunal da Relação de Coimbra manteve a condenação, deixando claro que há uma linha entre reclamar… e ofender. Como resultado, o homem está agora obrigado a pagar uma multa de 2350 euros (1350 euros de multa + 1000 euros de indemnização a um dos militares).