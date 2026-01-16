Chegou o ChatGPT Translate, uma ameaça real ao domínio do Google Translate

Tem sido uma prática comum da OpenAI criar ferramentas para combater diretamente com as ofertas da Google. A mais visível é o seu motor de pesquisa e até o seu browser, o Atlas. Nesta senda de novas ofertas, surgiu agora uma nova da OpenAI. Falamos do ChatGPT Translate, dedicado a traduzir texto e a combater de forma clara o Google Translate.

Chegou o ChatGPT Translate, a novidade da OpenAI

A OpenAI lançou o ChatGPT Translate, uma ferramenta independente de tradução online que suporta mais de 50 idiomas e se posiciona como um concorrente direto do Google Translate. Os dois serviços são visualmente semelhantes e com uma interface minimalista e, ao mesmo tempo, muito simples de usar.

Ambos apresentam duas caixas de texto, uma para digitar ou colar o texto original e outra que exibe os resultados traduzidos. Presentes estão também outros elementos que podem ser usados nesta ferramenta. Falamos de menus suspensos para gerir os idiomas de origem e de destino da tradução.

Existem algumas diferenças notáveis, no entanto. O Google Translate permite aos utilizadores carregar imagens, documentos e até sites para tradução, para além das tradicionais entradas de texto. A página inicial do ChatGPT Translate informa que pode traduzir texto, imagens e voz, mas o suporte de imagens ainda não está disponível em nenhuma versão do serviço.

Uma ameaça real ao domínio do Google Translate

O site para desktop suporta apenas a tradução de texto, enquanto os browsers móveis permitem utilizar texto ou o microfone do dispositivo. Não existe para já qualquer indicação de que isso vá mudar no futuro imediato. O serviço da OpenAI inclui também algumas predefinições adicionais para direcionar o estilo da tradução final, como "traduza isto e torne-o mais formal para o ambiente empresarial".

O chatbot ChatGPT já oferece capacidades de tradução há anos, pelo que esta é apenas a OpenAI a lançar esta funcionalidade como um serviço online dedicado. Atualmente, não há sinal de uma aplicação ChatGPT Translate nas lojas de aplicações da Apple ou da Google, ao contrário do Google Translate, que está disponível tanto como site como aplicação.

Curiosamente, e ao contrário do que normalmente a empresa faz, a OpenAI não fez nenhum anúncio sobre o lançamento. Ao mesmo tempo, também não confirmou qual o modelo de IA que está por detrás da ferramenta de tradução.