Combustíveis: preço da gasolina e gasóleo vai subir na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão voltar a mexer já na próxima semana. As previsões apontam para alterações no valor da gasolina e do gasóleo, refletindo a evolução recente dos mercados internacionais e dos custos de referência. Saiba quanto vai pagar por litro de gasolina e gasóleo.

Combustíveis: Gasóleo sobe 1 cêntimo e gasóleo 2,5 cêntimos

Na próxima semana, as previsões indicam o gasóleo vai subir 2,5 cêntimos e a gasolina 1 cêntimo

De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.