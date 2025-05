Uso de inteligência artificial no SNS alvo de auditoria

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) iniciou uma auditoria à adoção da inteligência artificial nas entidades e serviços do Serviço Nacional de Saúde.

Auditoria vai avaliar várias áreas do uso da inteligência artificial

De acordo com uma nota do IGAS, esta auditoria tem como objetivo contribuir para a implementação responsável da inteligência artificial no Serviço Nacional de Saúde. A auditoria irá avaliar as seguintes áreas:

1) Estratégia de inteligência artificial;

2) Fontes de financiamento para o uso de inteligência artificial;

3) Investimento em formação e capacitação dos profissionais de saúde;

4) Política de gestão de dados utilizados pela inteligência artificial;

5) Segurança da informação e robustez dos sistemas de inteligência artificial;

6) Impacto da inteligência artificial;

7) Respeito pelos direitos fundamentais dos utentes.

Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos avisou recentemente que a inteligência artificial não pode substituir um médico. “É fundamental afirmar que a IA não é, nem pode ser, um substituto do julgamento clínico, da experiência médica nem do contacto humano. O diagnóstico é parte essencial do ato médico, que envolve não apenas dados objetivos, mas também interpretação contextual, escuta ativa e empatia”.

O bastonário acrescentou ainda que a IA deve ser encarada como uma ferramenta de apoio à decisão clínica e não como agente autónomo de diagnóstico. Carlos Cortes diz faltarem “evidência científica robusta, mecanismos de validação rigorosos e, sobretudo, transparência algorítmica que permita aos médicos compreender e confiar nas decisões sugeridas”.