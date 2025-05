Xiaomi revelou o YU7 com uns impressionantes 835 km de autonomia

A dar os primeiros passos no mundo automóvel, a Xiaomi tem conseguido conquistar os clientes chineses. No 15.º aniversário da empresa, o diretor-executivo, Lei Jun, deu voz às novidades, especialmente ao YU7, um SUV elétrico que promete até 835 km de autonomia.

Depois do sucesso do SU7, lançado em março do ano passado e do qual já entregou 258.000 unidades, a Xiaomi reforça o seu catálogo automóvel, com o SUV elétrico YU7.

Sem preço anunciado, Lei Jun partilhou que o novo modelo da Xiaomi foi construído sob a plataforma Modena da empresa, medindo 4999 mm de comprimento, 1996 mm de largura e 1608 mm de altura, e uma distância entre eixos de 3000 mm.

Estará disponível em nove cores exteriores e o peso vai variar entre 2140 kg e 2460 kg, consoante a configuração. As opções de jantes incluem tamanhos de 19 e 20 polegadas.

No interior, além do habitáculo totalmente revestido a pele, o painel de instrumentos inclui o head-up display HyperVision com 1,1 metros de largura, composto por três ecrãs Mini LED com uma resolução de 108 PPD ao nível da retina.

Conforme vimos, o sistema integra dados de condução, multimédia, imagens do ângulo morto e widgets personalizáveis.

Além disso, o YU7 inclui um domain controller 4-em-1 que funde a cabina, a condução assistida, o controlo do veículo e os sistemas de comunicação. Este é suportado por um chip Snapdragon 8 Gen 3 (processo de 4 nm) para um arranque rápido em 1,35 segundos e atualizações over-the-air em apenas 15 minutos.

YU7 da Xiaomi poderá ir dos 0-100 km/h em 3,23 segundos!

Em termos de grupos motopropulsores, o YU7 será proposto em três configurações:

YU7 RWD : motor traseiro único de 235 kW, 528 Nm, 0-100 km/h em 5,88 segundos, velocidade máxima de 240 km/h.

: motor traseiro único de 235 kW, 528 Nm, 0-100 km/h em 5,88 segundos, velocidade máxima de 240 km/h. YU7 Pro AWD : dois motores com uma potência combinada de 365 kW, 690 Nm, 0-100 km/h em 4,27 segundos, velocidade máxima de 240 km/h.

: dois motores com uma potência combinada de 365 kW, 690 Nm, 0-100 km/h em 4,27 segundos, velocidade máxima de 240 km/h. YU7 Max AWD: motores duplos com 508 kW e 866 Nm, 0-100 km/h em 3,23 segundos, velocidade máxima de 253 km/h.

Conforme partilhado, a United Automotive Electronics (UAES) fornece os motores, com a versão Max a utilizar um motor dianteiro de 220 kW e um motor traseiro de 295 kW.

Todas as variantes funcionam na plataforma de alta tensão de carboneto de silício de 800 V da Xiaomi e utilizam motores V6s Plus, permitindo velocidades de carregamento de 5,2 C que podem adicionar até 620 km de autonomia em 15 minutos.

As configurações da bateria e as estimativas de autonomia CLTC - este "City, Highway, and Combined Testing Cycle" é o padrão utilizado na China para medir a autonomia e o consumo de energia dos carros elétricos, são as seguintes:

RWD : bateria LFP de 96,3 kWh, 835 km de autonomia

: bateria LFP de 96,3 kWh, 835 km de autonomia Pro AWD : bateria LFP de 96,3 kWh, 770 km de autonomia

: bateria LFP de 96,3 kWh, 770 km de autonomia Max AWD: bateria NCM de 101,7 kWh, 760 km de autonomia

Curiosamente, a Xiaomi revestiu a bateria do seu YU7 com um invólucro reforçado para um revestimento à prova de bala. Segundo a marca, foram efetuados mais de 50 testes de segurança passiva.

Além disso, os pilares A e B foram, também, estruturalmente melhorados.

De série em todas as variantes do YU7 estão os sensores LiDAR e o Nvidia Drive AGX Thor (700 TOPS), a par de um radar 4D mmWave e câmaras antirreflexo com revestimento ALD.

O YU7 ainda utiliza o sistema de condução assistida de ponta a ponta desenvolvido internamente pela Xiaomi, que constitui uma parte essencial da sua estratégia de desenvolvimento automóvel.