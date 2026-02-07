Apple vai abrir CarPlay à IA. Conversar com ChatGPT e Gemini enquanto conduz

A Apple vai em breve permitir a utilização do ChatGPT e do Gemini no CarPlay. Segundo o conhecido Mark Gurman, a empresa de Cupertino trabalha numa funcionalidade para interagir com chatbots de IA através da interface do carro. A integração poderá chegar nos próximos meses, embora ainda não haja confirmação oficial.

Boas notícias! Apple vai abrir CarPlay à IA

Segundo uma notícia da Bloomberg, a Apple tem planos para permitir que os assistentes de IA funcionem dentro do CarPlay. Esta abertura a terceiros possibilitaria comandos de voz para assistentes como ChatGPT, Gemini e Claude. Os condutores poderiam então fazer perguntas e conversar com a IA, tal como fariam com o modo de voz de um chatbot.

Atualmente, o ChatGPT e o Gemini podem ser ativados por voz. No entanto, a integração com o CarPlay ofereceria uma interface otimizada para o automóvel. As interações serão naturais, como quando se conversa com uma IA. Poder-ser-á colocar questões como “Qual a diferença entre carros híbridos e elétricos?” ou “Dê-me um resumo das principais notícias do dia”, e o ChatGPT responderá instantaneamente, sem truques ou passos extra.

Embora a Siri possa responder a perguntas e pesquisar informações, os utilizadores já preferem a IA. O avanço do ChatGPT, Gemini e Claude nos últimos dois anos foi tão significativo que já ultrapassou os assistentes tradicionais. A Apple tem um plano para melhorar a Siri com a ajuda da Google, embora os benefícios desta parceria só sejam visíveis a partir do iOS 26.4.

Conversar com ChatGPT e Gemini enquanto conduz

Apesar das suas limitações, a Apple não tem planos para substituir a Siri no CarPlay. A assistente da Apple continuará a tratar das funções nativas do automóvel, como enviar mensagens de texto, fazer chamadas, reproduzir música e fornecer instruções de navegação passo a passo com o Apple Maps. Algumas características avançadas, como ajustar o ar condicionado, os bancos e os controlos internos, permanecerão exclusivas do CarPlay Ultra.

Gurman sublinha que a Apple não permitirá que os utilizadores substituam o botão da Siri ou a palavra de ativação. A empresa é responsável por manter a segurança no veículo, pelo que confiará em tecnologia comprovada para controlar o carro e as aplicações integradas. A integração do ChatGPT e do Gemini no CarPlay impedirá os condutores de tirar os olhos da estrada, algo que poderá ter consequências fatais.

Não há data definida para esta implementação de momento. Fontes indicam que o suporte de IA de terceiros chegará ao CarPlay nos próximos meses. Uma vez ativado, a OpenAI, a Google e outras empresas poderão atualizar as suas aplicações para oferecer uma experiência nativa no automóvel.