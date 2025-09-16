Smartphones mais vendidos: iPhone 16 lidera, mas Samsung segue com gama média

A lista dos smartphones mais vendidos do segundo trimestre de 2025 foi divulgada pela Counterpoint Research. O pódio é dominado pela Apple, com o iPhone 16 a assumir a liderança global em vendas. Mas a Samsung demonstra uma força notável, posicionando os seus telemóveis económicos à frente de modelos da Apple e dominando a presença Android neste ranking.

iPhone 16 lidera vendas de smartphones

Segundo o relatório, o pódio pertence inteiramente à Apple, com o iPhone 16 em primeiro lugar, seguido pelo iPhone 16 Pro Max e pelo iPhone 16 Pro. Este desempenho confirma a popularidade contínua dos modelos de topo da marca. No entanto, a ausência do iPhone 16 Plus no top 10 é um sinal claro dos desafios que este modelo específico enfrenta no mercado de smartphones.

O telemóvel Android mais vendido do mundo no período foi o Samsung Galaxy A16 5G. Para isso conquistou um impressionante quarto lugar. Logo a seguir, na quinta posição, surge outro modelo da marca, o Galaxy A06 4G. O sucesso destes smartphones económicos da Samsung é um dos pontos mais relevantes da análise.

A grande surpresa do ranking é que os modelos de entrada da Samsung, o A16 5G e o A06 4G, superaram em vendas o iPhone 16e da Apple (sexto lugar). A Counterpoint Research atribui este fenómeno diretamente ao fator preço.

Samsung trouxe um problema para a Apple

O iPhone 16e foi lançado por 739 euros, enquanto o Galaxy A16 5G custa 180 euros e o Galaxy A06 4G é vendido por cerca de 80 euros. Esta diferença de valores foi crucial para o consumidor. Representa uma vitória para a estratégia de gama média da Samsung.

Completando o top 10, a Samsung ainda emplacou o Galaxy A16 4G (sétimo lugar) e o seu topo de gama, o Galaxy S25 Ultra (oitavo lugar). Este mantém a sua presença consistente entre os smartphones premium mais populares.

A quebrar o duopólio surge a Xiaomi. O Redmi 14C 4G alcançou a nona posição, consolidando-se como uma alternativa popular. Este cenário acontece especialmente em regiões emergentes como a América Latina, o Médio Oriente e África.