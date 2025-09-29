Novo jogo para iPhone, RidePods, utiliza truque inteligente dos AirPods para condução

Os AirPods estão sempre a evoluir, e o iOS 26 adicionou recentemente várias novas funcionalidades. Mas um novo jogo na App Store, RidePods, leva os AirPods numa direção única e engenhosa como controladores de jogo.

Tecnologia de ponta dos AirPods em serviço do piloto

O jogo RidePods utiliza a monitorização de movimento dos auscultadores da Apple para condução sem mãos. Como foi destacado pelo The Verge, o novo jogo RidePods permite usar os AirPods como uma espécie de comando de jogo.

Só que não vai precisar de tocar nos AirPods, isto não seria exatamente a forma mais confortável de jogar. Em vez disso, RidePods é um jogo de corridas que permite conduzir totalmente sem mãos graças aos AirPods.

O jogo utiliza as funcionalidades de gestos com a cabeça dos AirPods, que alimentam recursos como o áudio espacial, mas aplica-as no contexto de jogos. O funcionamento é bastante simples: ao jogar RidePods, a sua mota vira para a esquerda ou direita com base nos movimentos da sua cabeça enquanto usa os AirPods.

De facto e se descarregarem o jogo, que é gratuita, vão perceber, este tem uma abordagem divertida e intuitiva para jogos no iPhone.

O RidePods suporta modelos dos auscultadores da Apple que oferecem funcionalidades de gestos com a cabeça, incluindo:

AirPods Pro, AirPods Pro 2 e AirPods Pro 3

AirPods 3 e AirPods 4

AirPods Max

Pode descarregar o RidePods gratuitamente na App Store.

Se quiser perceber melhor a ação dos sensores dos auscultadores, permita que o jogo grave com a câmara frontal e mostre a sua cabeça a "pilotar" a máquina.