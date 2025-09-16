Faltam 30 dias para o fim do Windows 10 e muitos não estão preparados

Era inevitável e já todos os esperavam. O fim do Windows 10 está quase a chegar, embora nem a Microsoft, nem os utilizadores estejam suficientemente preparados para o que isso implica, e já existam alguns truques para evitar o desastre. Faltam 30 dias para este fim e é hora de todos tomarem a decisão certa.

Fim do Windows 10 está a chegar

O dia 14 de outubro de 2025 será o último dia em que o Windows 10 receberá o suporte oficial da Microsoft. Por isso, a empresa já está a libertar as últimas atualizações para o sistema. De facto, o Windows 10 tornou-se uma prioridade para a Microsoft, que quer tornar o sistema o mais limpo e livre de erros graves possível, com a intenção de não ter de lançar mais atualizações urgentes a partir de outubro.

Quando o fim do suporte chegar, a Microsoft deixará de lançar atualizações para o Windows 10; depois disso, se for descoberto um bug de segurança ou falha em alguma parte do sistema, não será corrigido. É claro que os computadores com Windows 10 continuarão a funcionar sem problemas a partir de 14 de outubro. Com o passar do tempo e a descoberta de bugs, a falta de atualizações tornar-se-á percetível.

Faltam 30 dias para o fim do suporte

Inevitavelmente, isto significará atualizar para o Windows 11, para se manter protegido e utilizar as funcionalidades mais recentes. Se o seu computador não for compatível com o sistema mais recente da Microsoft, terá de comprar um novo. Claro, esta é a teoria; na prática, o Windows 10 continuará a receber atualizações durante pelo menos mais um ano, possivelmente mais, dependendo do seu computador.

Isto porque o Windows 10 continua a ser o sistema operativo para computadores mais utilizado em muitos países. Globalmente, este sistema tem vindo a ganhar utilizadores em comparação com o Windows 11. Isto obrigou a Microsoft a continuar a desenvolver atualizações para o Windows 10. Por temer um bug grave que poderia deixar centenas de milhões de computadores em todo o mundo inoperacionais.

Microsoft já definiu as regras para o futuro

No entanto, a Microsoft continua decidida a abandonar o Windows 10 o mais rapidamente possível. Por isso, impôs várias limitações a estas atualizações. Para continuar a receber atualizações no Windows 10, precisa de se inscrever num assistente que aparece na secção Windows Update das Definições do Sistema. Os utilizadores têm três opções para se inscreverem no programa de atualização:

Configurar a conta OneDrive e sincronizar os dados com a cloud

Gastar 1.000 Microsoft Points da conta Microsoft.

Pagar 30 euros.

Após a adesão, continuaremos a receber atualizações do Windows 10 durante mais um ano, até 14 de outubro de 2026, o que nos poderá dar algum tempo para nos prepararmos para a atualização para o Windows 11. Além disso, as empresas têm acesso a um programa especial que permite pagar as atualizações durante mais três anos, mas a um preço excessivo para o utilizador médio.