Mudança no Spotify! Contas gratuitas ganham opção que só os Premium têm

Os subscritores de contas Premium do Spotify ganharam recentemente o acesso a música sem perdas. Foi uma espera de nada menos do que quatro anos que compensou. Mas a plataforma não se esqueceu dos utilizadores gratuitos. Estes também ganharam um recurso muito aguardado e muito pedido ao longo dos anos.

Os utilizadores da versão gratuita já se tinham habituado à ideia de que nunca seria possível ouvir uma música específica no Spotify sem que tivessem de pagar uma subscrição Premium. Esse privilégio sempre foi dos utilizadores que pagavam uma subscrição.

Isto agora acabou com a novidade que este serviço de streaming apresentou para todos os utilizadores. O serviço de streaming acaba de remover esta limitação e já é possível ouvir qualquer música sem limites. Esta é uma novidade que certamente vai agradar a todos os utilizadores da versão gratuita.

Para ouvir uma música, basta procurá-la, mas também se pode ouvir através de um link partilhado por um amigo ou pelo próprio artista. Também pode ser simplesmente selecionando-a numa playlist ou na página inicial da aplicação. Esta é uma grande mudança por parte do Spotify e do que oferece a todos os utilizaodres.

Até agora, era necessário contentar-se com a reprodução aleatória do álbum ou playlist que continha a música desejada para a encontrar. E mesmo assim, o número de saltos era limitado, pelo que a procura pela música podia demorar muito tempo.

De salientar que esta limitação afetou apenas os utilizadores da aplicação móvel. Tanto a aplicação para desktop como a aplicação web permitem há muito tempo que os utilizadores selecionem uma música específica para ouvir. Mas a realidade é que a aplicação para smartphone é muito mais utilizada do que outras versões.

Os utilizadores gratuitos recebem ainda letras de músicas, covers de playlists pessoais geradas por IA, para quem gostar. Há ainda as “listas do dia”, playlists personalizadas que são atualizadas regularmente. A audição de música específica está a ser implementada imediatamente e já todos a devem ter disponível.