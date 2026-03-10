Cancelamento de Ruído IA Dual-Engine chega a Portugal nos Huawei FreeBuds Pro 5

Equipados com a primeira tecnologia de Cancelamento de Ruído de IA Dual-Engine e áudio lossless, os novos auriculares da Huawei, os FreeBuds Pro 5, já estão disponíveis nas lojas e prometem uma experiência sonora sem limites.

A Huawei acabou de anunciar a chegada ao mercado português dos FreeBuds Pro 5, os seus mais avançados auriculares True-Wireless-Stereo (TWS), que analisámos aqui.

Já disponíveis nos retalhistas nacionais e na Huawei Store, que está a celebrar seis anos com ofertas exclusivas, os novos FreeBuds Pro 5 foram concebidos para quem não abdica da excelência sonora.

O silêncio reinventado: Cancelamento de Ruído IA Dual-Engine

No centro dos Huawei FreeBuds Pro 5 está uma inovação de engenharia: o primeiro sistema de Cancelamento de Ruído Ativo (ANC) com IA e Dual Engine (motor duplo).

Esta arquitetura utiliza dois drivers dedicados que funcionam em harmonia:

Uma unidade de íman duplo ultra-linear, para anular com precisão os ruídos de baixa frequência como o som de transportes públicos ou do trânsito; Uma unidade de diafragma microplanar, que filtra eficazmente os sons de média e alta frequência como as conversas em escritórios open space.

Coordenado por um modelo de deteção MIMO AI, o sistema analisa os ruídos em tempo real e ajusta a resposta, o que resulta numa melhoria de 220% no desempenho de cancelamento face à geração anterior.

Para o utilizador, o resultado é um silêncio preciso e adaptado a cada momento, com a experiência a ser complementada por modos inteligentes como os seguintes:

Conversation Awareness, que baixa o volume e ativa o som ambiente quando o utilizador começa a falar;

Adaptive Volume, que ajusta o áudio ao ruído exterior.

Áudio de alta resolução: sentir cada nota com clareza

Os Huawei FreeBuds Pro 5 foram criados para audiófilos: suportam o codec de áudio L2HC 4.0, que permite uma transmissão sem perdas, ou lossless, de até 2.3 Mbps.

Com uma resposta de frequência ultra-ampla de 10 Hz a 48 kHz, os auriculares reproduzem desde os graves mais profundos aos agudos mais cristalinos e revelam detalhes que habitualmente se perdem no áudio sem fios.

A experiência sonora pode ser personalizada através de quatro perfis Huawei Sound (Balanced, Classical, Voice e Bass), que garantem a melhor equalização para cada tipo de música.

Mais do que uma simples funcionalidade, os Huawei Sound representam o compromisso e o profundo investimento da marca em investigação e desenvolvimento acústico, com o objetivo de, nas suas palavras, "entregar uma qualidade de áudio de excelência em todos os seus produtos".

Comunicações nítidas e um design que une estilo e função

A clareza das chamadas foi uma prioridade, pelo que os auriculares combinam um sistema de três microfones com um microfone de condução óssea que capta a voz através das vibrações.

Um algoritmo de IA, treinado para reconhecer e isolar a voz humana, elimina o ruído de fundo e garante conversas perfeitamente nítidas mesmo em ambientes com ventos fortes de até 10 m/s.

Toda esta tecnologia está integrada no novo design Star Oval, com um acabamento premium e uma caixa de carregamento mais compacta, resistente a pó e água, graças à certificação IP57.