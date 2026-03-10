Cancelamento de Ruído IA Dual-Engine chega a Portugal nos Huawei FreeBuds Pro 5
Equipados com a primeira tecnologia de Cancelamento de Ruído de IA Dual-Engine e áudio lossless, os novos auriculares da Huawei, os FreeBuds Pro 5, já estão disponíveis nas lojas e prometem uma experiência sonora sem limites.
A Huawei acabou de anunciar a chegada ao mercado português dos FreeBuds Pro 5, os seus mais avançados auriculares True-Wireless-Stereo (TWS), que analisámos aqui.
Já disponíveis nos retalhistas nacionais e na Huawei Store, que está a celebrar seis anos com ofertas exclusivas, os novos FreeBuds Pro 5 foram concebidos para quem não abdica da excelência sonora.
O silêncio reinventado: Cancelamento de Ruído IA Dual-Engine
No centro dos Huawei FreeBuds Pro 5 está uma inovação de engenharia: o primeiro sistema de Cancelamento de Ruído Ativo (ANC) com IA e Dual Engine (motor duplo).
Esta arquitetura utiliza dois drivers dedicados que funcionam em harmonia:
- Uma unidade de íman duplo ultra-linear, para anular com precisão os ruídos de baixa frequência como o som de transportes públicos ou do trânsito;
- Uma unidade de diafragma microplanar, que filtra eficazmente os sons de média e alta frequência como as conversas em escritórios open space.
Coordenado por um modelo de deteção MIMO AI, o sistema analisa os ruídos em tempo real e ajusta a resposta, o que resulta numa melhoria de 220% no desempenho de cancelamento face à geração anterior.
Para o utilizador, o resultado é um silêncio preciso e adaptado a cada momento, com a experiência a ser complementada por modos inteligentes como os seguintes:
- Conversation Awareness, que baixa o volume e ativa o som ambiente quando o utilizador começa a falar;
- Adaptive Volume, que ajusta o áudio ao ruído exterior.
Áudio de alta resolução: sentir cada nota com clareza
Os Huawei FreeBuds Pro 5 foram criados para audiófilos: suportam o codec de áudio L2HC 4.0, que permite uma transmissão sem perdas, ou lossless, de até 2.3 Mbps.
Com uma resposta de frequência ultra-ampla de 10 Hz a 48 kHz, os auriculares reproduzem desde os graves mais profundos aos agudos mais cristalinos e revelam detalhes que habitualmente se perdem no áudio sem fios.
A experiência sonora pode ser personalizada através de quatro perfis Huawei Sound (Balanced, Classical, Voice e Bass), que garantem a melhor equalização para cada tipo de música.
Mais do que uma simples funcionalidade, os Huawei Sound representam o compromisso e o profundo investimento da marca em investigação e desenvolvimento acústico, com o objetivo de, nas suas palavras, "entregar uma qualidade de áudio de excelência em todos os seus produtos".
Comunicações nítidas e um design que une estilo e função
A clareza das chamadas foi uma prioridade, pelo que os auriculares combinam um sistema de três microfones com um microfone de condução óssea que capta a voz através das vibrações.
Um algoritmo de IA, treinado para reconhecer e isolar a voz humana, elimina o ruído de fundo e garante conversas perfeitamente nítidas mesmo em ambientes com ventos fortes de até 10 m/s.
Toda esta tecnologia está integrada no novo design Star Oval, com um acabamento premium e uma caixa de carregamento mais compacta, resistente a pó e água, graças à certificação IP57.
Huawei FreeBuds Pro 5
- PVRP: 199,00 euros
- Oferta de lançamento: 20 euros de desconto e 12 meses de Huawei Loss Care
Huawei Loss Care
Incluído no preço de compra, oferece um desconto de 50% na aquisição de um auricular individual em caso de perda ou dano, durante o primeiro ano após a compra.
Para mais informações sobre este benefício, os interessados podem consultar a página oficial do serviço.