OPPO Find X9 Series quebra a barreira dos 7000 mAh de bateria

A autonomia é um dos fatores mais determinantes aquando da avaliação da fiabilidade de um smartphone, e a OPPO posicionou a bateria da Find X9 Series entre os líderes de mercado.

À medida que os processadores evoluem a um ritmo impressionante e a tecnologia de imagem avança de forma contínua, a inovação na bateria manteve-se, durante gerações de smartphones, apenas incremental.

Neste cenário pouco ambicioso, os utilizadores têm precisado de escolher entre um design elegante ou uma capacidade de bateria elevada, entre o carregamento rápido ou a longevidade da bateria.

A OPPO Find X9 Series estabelece, agora, um novo padrão de autonomia: ultrapassando limitações tecnológicas, integrando materiais inovadores e otimizando ao máximo o design interno, os modelos Find X9 e X9 Pro redefinem a durabilidade da bateria.

Redefinir a capacidade de um topo de gama

Durante anos, os 5000 mAh foram o padrão para o que se considerava uma grande bateria. A OPPO Find X8 Series começou, já no ano passado, a elevar a fasquia, com o modelo padrão a integrar uma bateria de 5630 mAh e o modelo Pro a atingir os 5910 mAh.

Agora, a OPPO Find X9 Series estabelece uma nova referência de capacidade, posicionando-se entre as melhores do setor.

O Find X9 apresenta uma bateria de 7025 mAh, enquanto o X9 Pro integra uma bateria de 7500 mAh. Ainda que surpreendentemente finas, graças à otimização interna dos componentes, as baterias entregam a maior capacidade de sempre num topo de gama da OPPO.

Cada modelo oferece um aumento superior a 1000 mAh em comparação com a Find X8 Series, combinado com o processador MediaTek Dimensity 9500 de 3 nm e o novo Trinity Engine da OPPO.

Segundo a OPPO, fazendo uma utilização típica, os utilizadores da Find X9 Series podem usufruir de até dois dias com um único carregamento.

Mesmo em cenários mais exigentes, a autonomia da Find X9 Series é notável: ao gravar vídeo Dolby Vision HDR em 4 K a 60 fps, por exemplo, o Find X9 dura até 5 horas e 19 minutos, enquanto o X9 Pro chega até a 5 horas e 49 minutos.

A ciência da durabilidade

No coração das grandes baterias da OPPO Find X9 Series está a Bateria de Silício-Carbono de terceira geração da OPPO. Com um teor de silício de 15%, atinge uma densidade energética líder no setor, superior a 850 Wh/L.

Possível pelo material esférico de silício-carbono propriedade da OPPO, esta evolução significativa é protegida por 12 patentes principais. A sua morfologia otimizada e elevada nano-porosidade melhoram de forma substancial a integridade estrutural e a uniformidade da deposição.

O resultado é um material mais resistente à fratura durante o carregamento e com menos reações indesejadas na camada SEI, permitindo até mais 400 ciclos de carga face às tecnologias anteriores.

Em utilização real, a bateria mantém mais de 80% da capacidade original mesmo após cinco anos de utilização típica, garantindo um desempenho consistente ao longo de toda a vida útil do dispositivo.

OPPO Find X9 Series foi concebida para a vida real

A OPPO Find X9 Series dá continuidade, segundo a OPPO, à tradição da marca de oferecer carregamento rápido, fiável e inteligente. Com 80 W SUPERVOOCTM no carregamento com fios e 50 W AIRVOOCTM sem fios, é possível obter horas de autonomia com apenas alguns minutos de carregamento.

A série suporta, também, até 55 W com carregadores USB PD e PPS compatíveis, garantindo velocidades elevadas mesmo com acessórios de terceiros.

A durabilidade é outro pilar destes dispositivos da OPPO: o Find X9 e Find X9 Pro foram concebidos para resistir a ambientes extremos, mantendo total funcionalidade e carregamento estável em temperaturas tão baixas quanto -20 °C.

Todas as capas oficiais do Find X9 e do X9 Pro incluem ímanes integrados, tornando-as compatíveis com uma vasta gama de acessórios magnéticos, como a powerbank magnética da OPPO e o Carregador Magnético AIRVOOC 50WTM, que inclui um sistema de arrefecimento para carregamento rápido sustentado.