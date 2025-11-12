A chegada da Tesla ao mercado chinês foi um momento importante para a marca. Abriu novos horizontes e novos mercados, que rapidamente soube aproveitar. Aparentemente, esse momento está a desaparecer e agora há uma nova marca a dominar. A Xiaomi chegou com força e agora o Xiaomi YU7 supera Tesla Model Y e reforça vendas de carros elétricos na China.

A ascensão imparável da Xiaomi na China

A divisão automóvel da Xiaomi Motors consolidou a sua posição como uma força dominante no mercado de veículos de novas energias (NEV) da China. Em outubro de 2025, o seu SUV elétrico, o Xiaomi YU7, alcançou um marco significativo. Ultrapassou o seu rival direto, o Tesla Model Y, tornando-se um dos modelos mais vendidos no segmento de SUVs elétricos.

De acordo com dados apurados pela China Passenger Cars Association (CPCA), a Xiaomi registou um total de 48.654 veículos NEV vendidos no mês de outubro. Fez isto mantendo um ritmo de entregas superior a 40.000 unidades pelo segundo mês consecutivo.

Mais impressionante ainda, os números indicam que o YU7, que se posiciona como concorrente direto do Model Y, vendeu mais de 7.000 unidades a mais que o modelo da Tesla no mesmo período.

Software e tecnologia como vantagem competitiva

O sucesso do YU7, lançado após o sedã SU7 (rival do Model 3), é visto por analistas como resultado direto da integração da experiência tecnológica da gigante chinesa nos seus automóveis. A fusão entre a eletrónica de consumo e o ecossistema automóvel tem sido um fator de atração crucial.

Analistas apontam que parte significativa deste desempenho se deve à integração do software proprietário da Xiaomi e aos sistemas eletrónicos de consumo desenvolvidos pela marca. Estes revelam-se um forte atrativo para os compradores mais jovens, sublinhando a sinergia entre o hardware e o software da empresa.

A procura pelo modelo tem gerado longas listas de espera. Atualmente, os novos clientes que encomendam o Xiaomi YU7 enfrentam um tempo de espera que varia entre 32 a 38 semanas para a entrega do veículo.

O desafio da Tesla e a nova realidade do mercado

O feito do Xiaomi YU7 coloca uma pressão crescente sobre a Tesla no seu segundo maior mercado global. Embora o Model Y tenha mantido a liderança do segmento de SUVs elétricos durante anos, a chegada de concorrentes locais agressivos e tecnologicamente avançados, como o YU7, está a reconfigurar o panorama.

O domínio que a Tesla exerceu no passado está a ser questionado pelos consumidores e pela indústria. A tendência de queda nas vendas mensais do Model Y sugere que, no meio de uma avalanche de novos lançamentos chineses, o mercado está a entrar numa fase de intensa competição, onde a inovação e o preço se tornam determinantes.