Mais de 12 mil acidentes provocados por distrações ao volante, como uso do telemóvel

5 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Zé Fonseca A. says:
    25 de Fevereiro de 2026 às 16:34

    confirmo, está uma praga, eu proprio já tive algumas distrações mas nunca acidente

  2. Olé says:
    25 de Fevereiro de 2026 às 17:14

    Distracção ao volante não é só telemóvel…

    https ://contraprova.pt/posts/houve-12-mil-acidentes-por-distraccao-mas-nem-todos-por-telemovel-ao-volante

    : “Entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2025, a distração ao volante — na qual se inclui o uso do telemóvel — esteve na origem de 12.215 acidentes em que se apurou que pelo menos um dos condutores circulava distraído.”
    PSP.

    • Mr. Y says:
      25 de Fevereiro de 2026 às 18:25

      A isso chama-se minorizar o problema. Ao que tenho visto a grande maioria das distrações são por causa do telemóvel.

    • Manuel da Rocha says:
      25 de Fevereiro de 2026 às 18:52

      Fora os 700 milhões, que não foram provados. É que, os 12215, foram os que, a polícia, foi capaz de provar… 99,99999% nunca é possível e, o acusado, nunca revela, que estava a ver, algum vídeo, de influencers.

  3. Manuel da Rocha says:
    25 de Fevereiro de 2026 às 18:58

    Quem anda, nas estradas, nacionais, vê 5000 a 80000 condutores, diariamente, de telemóvel, na mão, a fazer scroll ou video-chamadas, enquanto conduz.
    Atravessar, a 25 de Abril, já vi condutores/as, a usarem tablets, enquanto conduzem (já vi condutoras, a trocar, de roupa, enquanto conduzem, não só perdendo noção, da estrada, também distraindo carros, que ultrapassam).
    Na A2, há poucas semanas, na saída do Fogueteiro, um jovem (devia ter 20-21 anos) capotou, porque estaria distraído, a ver algo, no telemóvel, chegou, à saída, a 150kmh, para não a falhar, guinou, demasiado. Ficou ferido, ligeiramente, a única queixa, “O meu telemóvel foi esmagado, por um camião.” (o telemóvel terá saído, disparado, pelo vidro lateral, não vi mais, porque chegou a PSP e correu, com quem prestou assistência.)

