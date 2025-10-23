Ao telemóvel enquanto conduz? Não vai acreditar no número de multas por dia

O uso do telemóvel ao volante continua a ser uma das principais causas de distração e acidentes nas estradas portuguesas e os números não mentem.

Ao telemóvel enquanto conduz: 84 infrações por dia

No primeiro trimestre de 2025, o número de multas por uso do telemóvel enquanto se conduzia em Portugal mais que duplicou em relação ao mesmo período de 2024. As autoridades registaram uma média de 84 infrações por dia, totalizando 7.587 multas nos três primeiros meses do ano.

Este aumento de 114,2% nas contraordenações reflete uma preocupação crescente com a segurança rodoviária. O uso do telemóvel ao volante é uma das principais causas de distração, contribuindo significativamente para acidentes e colocando vidas em risco.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) destaca que, entre janeiro e março de 2025, as forças de segurança fiscalizaram 75,7 milhões de veículos, um aumento de 31,2% em relação ao ano anterior. Este esforço resultou em mais de 327 mil infrações, representando um crescimento de 15,6% face a 2024.

Além das infrações por uso do telemóvel, observou-se um aumento significativo em outras áreas, como:

85,6% de aumento por ausência de seguro;

79,7% por falta de inspeção periódica obrigatória;

54,0% por não utilização de sistemas de retenção para crianças;

32% por condução sob o efeito de álcool.

No entanto, o número de acidentes com vítimas registados foi inferior ao de 2019, com uma redução de 25% nas vítimas mortais e de 0,4% nos feridos graves.

É fundamental que todos os condutores adotem comportamentos responsáveis e conscientes ao volante, evitando distrações como o uso do telemóvel, para garantir a segurança de todos nas estradas.