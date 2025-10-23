Nature, um jogo de estratégia baseado nas Leis da Natureza

NorthStar Digital Games anunciou recentemente o lançamento do seu próximo titulo, Nature. Um titulo sobre um ecossistema em constante mudança, onde a comida é escassa e predadores espreitam. Venham conhecer...

Venham conhecer Nature, um jogo em desenvolvimento pelos estúdios NorthStar Digital Games, no qual os jogadores lideram as suas espécies animais num ecossistema em constante mudança, no qual a comida é escassa e os predadores encontram-se sempre à espreita. Com recurso a estratégias baseadas em cartas, o jogador vai adaptar a sua espécie para melhor probabilidades ter de sobreviver.

Nature oferece uma campanha completa, com inúmeros desafios personalizados, matchmaking online e um sistema multijogador local, com duas expansões sendo lançadas no primeiro dia: Flight, onde o jogador encontra a liberdade e segurança voando pelos céus, e Jurassic, onde predadores ferozes e dinossauros colossais vagueiam pela terra. Dos criadores de Evolution, Nature reinventa as mecânicas da série, oferecendo uma jogabilidade mais rápida, estratégia equilibrada e variedade praticamente infinita.

“Estamos muito felizes por dar vida ao mundo dinâmico e vibrante de Nature”, referiu Scott Rencher, presidente da NorthStar Digital Games. “Este é o nosso Santo Graal. A nossa equipa investiu toda a nossa experiência passada adquirida em Evolution e quatro anos de testes e ajustes incansáveis ​​nesta adaptação, e mal podemos esperar para que os jogadores sintam a emoção de tentar manter as suas espécies vivas neste ecossistema em constante mudança.”

Tal como na realidade, a adaptação é crucial para a sobrevivência. Parte do objetivo do jogo, é o aumento da população da sua espécie, num mundo onde os recursos são limitados e o perigo está sempre por perto. Cada jogo de Nature desenrola-se num ecossistema vibrante onde todas as espécies competem pela sua sobrevivência e a adaptação é o nosso melhor aliado. Os carnívoros perseguem as suas presas, enquanto os herbívoros lutam por cada pedaço de comida. É a Lei da Selva.

A Evolução das Espécies, marca presença em Nature pelo que o jogador terá de conseguir dar à sua espécie todas as ferramentas e opções necessárias para a sua sobrevivência, como por exemplo, desenvolvendo novas características poderosas. Por exemplo, desenvolvimento da característica Rapidez para poder suplantar os predadores ou ganhar a habilidade de fazer Ninhos para impulsionar o crescimento populacional. Com características que combinem e criem sinergia, o jogador pode criar combinações e estratégias únicas.

Do mesmo criador do jogo Evolution, Nature acaba por ser mais fácil de assimilar e aprender para os novos jogadores mas, recompensa largamente os melhores estrategas com a sua jogabilidade complexa e emergente.

Nature estará disponível para PC a 5 de Novembro.