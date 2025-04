Appulse, para quem gosta de Pinball e… não só!

Eis uma boa alternativa para todos os apreciadores de Pinball mas que gostem de novidades. Appulse é a próxima proposta dos estúdios LeRado.

Pessoalmente, gosto de Pinball (flippers). Muitos tempo da minha adolescência foi passada a jogar, ou a ver jogar, num salão de jogos que havia perto da minha casa. Muitas moedinhas depois, o bichinho ainda cá mora e ainda mato as saudades com alguns jogos de PC ou mesmo de Telemóvel.

E acredito que este jogo que vos trago neste artigo bem pode ser capaz de me desviar algum tempo do meu dia para o explorar: Appulse.

Appulse, a cargo dos estúdios franceses LeRado, é um Pinball mas com algumas novidades interessantes. Trata-se de um jogo de Pinball, com mecânicas de shooter e roguelite.

Em Appulse, controlamos a bola e com ela poderemos lançar o caos da máquina de flippers, com uma vasta coleção de armas à nossa disposição.

O jogo é inspirado no clássico de Pinball Space Cadet sendo, de certa forma, uma reinterpretação do gênero. A ideia é a de atrair tanto jogadores veteranos como novatos através de uma mistura das mecânicas viciantes do Pinball, com a jogabilidade rápida e emocionante de um shooter roguelite.

Appulse, que é considerado pelos seus responsáveis como shooter roguelite, convida os jogadores a proteger uma nave espacial numa guerra galáctica. A narrativa é simples mas, para o tipo de jogo que representa, pode bem funcionar.

Pelo caminho, o jogador terá de melhorar a sua bola, as suas armas e a sua própria nave espacial, de forma a conseguir repelir vagas sucessivas ondas de robôs espaciais.

O ataque é a melhor defesa, segundo se diz e dessa forma Appulse apresenta várias formas de atacar. Além das armas e canhões instaladas na nossa bola, existem várias outras melhorias a desbloquear, aumentando o seu poder e dessa forma, conquistarmos os vários mapas (mesas de Pinball) e podermos mesmo conquistar naves inimigas para a nossa frota.

Cada mesa (combate) é diferente e em cada qual existem vários desafios distintos a serem ultrapassados. Além disso, poderão ser despoletados a qualquer momento, eventos especiais com o poder de deitar todo o nosso progresso por terra e fazer-nos voltar ao inicio.

A jogabilidade de Appulse gira em redor do próprio combate, na medida em que a forma como controlamos a bola é feita com recurso ao recuo dado pelo disparar. Dessa forma, é imperativo dominar a arte de disparar para, não só conseguirmos proceder a ataques bem sucedidos, como também para nos conseguirmos movimentar.

No entanto, as armas não são as únicas cartas que teremos na manga. Ao longo do caminho, poderemos fortalecer o nosso personagem graças a vantagens especiais que iremos desbloquear. Precisamos de mais coice ao disparar? Serão necessárias torres de defesa para nos ajudar a defender a nossa nave? Será importante desacelerar o tempo para fazer a ação perfeita? Contudo, todas estas benesses são aleatórias.

Appulse ainda não tem data concreta de lançamento, que será para PC, via Steam.