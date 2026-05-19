A Lua como derradeira salvação, em Totally Safe Moon Project

A Lua, o fiel satélite natural da Terra, bem que pode ser a derradeira esperança de salvação da humanidade Pelo menos é isso que Totally Safe Moon Project nos conta. Venham ver mais...

A Lua é dada como a última esperança da humanidade, no jogo Totally Safe Moon da equipa de desenvolvimento Fake Moon, e que se encontra previsto para chegas aos PC, ainda este ano, através da plataforma Steam.

Neste divertido e caótico título, os jogadores são convidados a reunir os seus amigos, empilhar absolutamente tudo o que encontrarem e construir uma torre extremamente alta (e instável) até a Lua.

Trata-se de uma ideia que tanto tem de absurdo como certamente, terá de divertido, especialmente se tivermos em conta que se trata de uma aventura cooperativa.

A ideia de base do jogo é simples: recorrendo a tudo o que estiver ao nosso alcance, cercas, móveis ou até mesmo casas inteiras e até mesmo nuvens, deveremos construir uma imponente torre que chegue à Lua e, dessa forma, transportar um laser caseiro poderoso o suficiente para destruir o asteroide que se aproxima e ameaça destruir a Terra.

Naturalmente, as coisas não vão correr como planeado, claro!!

O jogo foi desenvolvido com particular foco na criatividade, na cooperação e num ... caos divertido.

Totally Safe Moon Project vai oferecer um modo cooperativo online para até quatro jogadores, incentivando as equipes a experimentar, improvisar e, de certa forma, manter sua estrutura em pé, o tempo suficiente para chegar ao espaço.

Neste jogo não há competição, placares de pontuação ou pressão adicional, apenas existe a experiência partilhada de tentar não mandar os nossos amigos de regresso à Terra em plena queda livre.

À medida que os jogadores sobem mais, vão desbloqueando melhorias, novas ferramentas e habilidades cada vez mais absurdas para ajudar a aumentar a torre ainda mais e fazê-la chegar mais alto. Por exemplo, uma poderosa Arma de Gravidade permite mover e posicionar objetos com precisão.... ou então criar um completo desastre em segundos.

Totally Safe Moon Project chega aos PCs ainda este ano, mas sem data concreta de lançamento ainda.