Windows 11 vai finalmente deixar que se mova a barra de tarefas, após cinco anos de luta

A Microsoft está a preparar grandes mudanças para o Windows 11. Estas vão recair num ponto que os utilizadores mais têm pedido e que há muitos anos já deveria existir. Falamos de mais opções de personalização na barra de tarefas e um menu Iniciar muito mais flexível.

Microsoft deixará que se mova a barra de tarefas

A Microsoft anunciou uma das atualizações mais significativas para a experiência do utilizador do Windows 11 desde o seu lançamento. A empresa está a trabalhar numa série de melhorias focadas no menu Iniciar e na barra de tarefas. Estes são dois dos elementos mais utilizados do sistema operativo e também dois dos mais criticados pelos utilizadores nos últimos anos.

A novidade mais marcante é o regresso de uma função clássica que muitos sentiam falta desde o Windows 10. A possibilidade de mover a barra de tarefas para qualquer lado do ecrã. Até então, o Windows 11 obrigava-a a permanecer na parte inferior. Isso gerava muitas queixas de quem preferia colocá-la na parte superior ou na vertical para melhor aproveitar o espaço do ecrã.

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Com a nova atualização, os utilizadores poderão posicionar a barra de tarefas na parte superior, inferior, esquerda ou direita do ecrã. Além disso, a Microsoft permitirá aos utilizadores ajustar o alinhamento dos ícones de acordo com a posição escolhida. Isso oferece uma experiência muito mais flexível e personalizável. A empresa afirma que esta funcionalidade tem sido uma das mais solicitadas desde o lançamento do Windows 11.

Windows 11 vai mudar após cinco anos de luta

Outra mudança importante virá com uma versão mais compacta da barra de tarefas. A Microsoft irá adicionar um modo reduzido com ícones mais pequenos e menor altura. Estes foram concebidos especialmente para portáteis e dispositivos com ecrãs pequenos, onde cada pixel conta.

O menu Iniciar também vai receber uma grande reformulação. Os utilizadores poderão ocultar secções inteiras, como "Recomendados", "Fixados" ou "Todos", algo que antes exigia navegar por várias opções nas definições do sistema. Além disso, a Microsoft irá adicionar novos tamanhos para o menu Iniciar e uma opção para ocultar o nome e a fotografia de perfil do utilizador ao partilhar o ecrã ou transmitir conteúdo.

A empresa pretende também melhorar as recomendações de ficheiros recentes e vai renomear a secção "Recomendados" para "Recentes". Tem o objetivo de a tornar mais clara e útil para os utilizadores. Todas estas funcionalidades já estão a chegar aos membros do programa Windows Insider no canal Experimental, embora alguns detalhes ainda estejam pendentes, como o suporte completo de gestos de toque ou a barra de pesquisa em todas as posições.