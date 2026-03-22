OMEA, plataforma gaming com liberdade de escolha sem precedentes

É esta a descrição dos responsáveis por OMEA, os estúdios AImmersive Inc. Uma plataforma de jogos narrativos que permite aos jogadores uma infinidade de escolhas e opções sendo que a IA faz o resto. Venham saber mais...

O lema de OMEA bem pode ser algo assim: "Escrito por humanos. Vivido pelo jogador. O futuro dos jogos narrativos."

A AImmersive Inc anunciou recentemente OMEA, uma nova e revolucionária plataforma de jogos na qual a imaginação humana e o poder da IA ​​convergem para criar experiências nunca antes possíveis. Um jogo que entende claramente o que o Game Master pretende e aplica-o na prática.

Na base desta afirmação encontra-se o facto de que a plataforma vai interpretar e entender cada escolha que o jogador faça, cada mentira que o jogador conte, cada promessa que o jogador quebre, e criar uma história que acompanha tudo isso, assim como as consequências surgem quando menos se pode esperar e de acordo com o decorrer da ação. Mas tudo isto, através de instruções vocais ou escritas que o jogador faz ao seu personagem e a IA executa-as.

Tudo sem menus de diálogo. Sem opções predeterminadas. Sem barreiras invisíveis. O jogador transmite as suas escolhas através de linguagem natural, como negociar, mentir, fugir, lutar, seduzir, trair, ou mesmo tentando algo que os programadores não previram, e a IA narra o que acontece de seguida.

Imaginemos uma aventura em texto combinada com um romance visual, impulsionada por uma IA que realmente entende a história que estamos a contar...

OMEA não é apenas mais um chatbot disfarçado. OMEA utiliza Inteligência Narrativa proprietária, um modelo OMEA treinado internamente e que compreende a estrutura da história, o ritmo da mesma e todos os personagens de uma forma muito própria. Segundo os seus responsáveis, esta será a única tecnologia capaz de gerar jogos narrativos da maneira como são gerados pelo jogador.

O sistema mantém ainda uma memória persistente ao longo de toda a aventura, criando cadeias intrincadas de causa e efeito que parecem orgânicas em vez de provenientes de um roteiro. A traição de um aliado no primeiro capítulo, poderá ressurgir horas depois de formas que ninguém programou explicitamente. Os personagens permanecem consistentes, lembrando-se da sua história e reagindo de acordo com ela. A história é totalmente do jogador, e as consequências também serão de acordo com ela. Nenhuma partida será igual a outra.

Cada aventura é construída por contadores de histórias e designers de jogos profissionais que criam os mundos, os personagens e os desafios dramáticos. A IA lida com aquilo que os humanos simplesmente não conseguem: acompanhar cada detalhe, cada relacionamento, cada pequena decisão ao longo de horas de jogo — e entrelaçá-los numa história que pertence somente a você.

A AImmersive Inc indicou ainda que qualquer pessoa pode experimentar esta nova plataforma gratuitamente. Para tal bastará aceder aqui e embarcar numa nova aventura OMEA. Sem downloads. Sem registos. Apenas o jogador, as suas escolhas e uma história que o ouve.