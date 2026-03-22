Quanto dura um dia em cada planeta? A resposta vai surpreendê-lo

O conceito de “dia” parece simples. Na Terra, são 24 horas. Mas basta olhar para o resto do Sistema Solar para perceber que o tempo… é tudo menos uniforme.

Um vídeo recente mostra, em menos de um minuto, algo que muda completamente a nossa perceção: há planetas onde um dia dura mais do que um ano, e outros onde mal chega a 10 horas.

O que é, afinal, um “dia” num planeta?

Um dia corresponde ao tempo que um planeta demora a dar uma volta completa sobre si próprio, ou seja, ao seu movimento de rotação.

Na Terra, esse ciclo dura cerca de 24 horas (ou mais precisamente 23h56m no chamado dia sideral). Mas nos outros planetas, a realidade é muito diferente.

Os extremos do Sistema Solar

Comecemos pelos casos mais impressionantes.

Vénus é o verdadeiro “fora de série”. Um único dia dura cerca de 243 dias terrestres, mais do que o próprio ano do planeta (225 dias).

Ou seja, em Vénus, o Sol nasce… mais devagar do que o planeta completa uma órbita.

No extremo oposto está Júpiter, o gigante gasoso. Aqui, um dia dura apenas cerca de 10 horas. A enorme massa e rápida rotação tornam-no no planeta com dias mais curtos.

Quanto dura um dia em cada planeta?

Eis uma visão clara das diferenças:

Mercúrio: ~58 dias terrestres

Vénus: ~243 dias terrestres

Vénus: ~243 dias terrestres Terra: 24 horas

Terra: 24 horas Marte: ~24,6 horas

Júpiter: ~10 horas

Júpiter: ~10 horas Saturno: ~11 horas

Saturno: ~11 horas Urano: ~17 horas

Urano: ~17 horas Neptuno: ~16 horas

Há aqui um padrão curioso: os planetas gasosos, apesar de gigantes, rodam muito mais depressa.

Porque existem diferenças tão grandes?

Tudo se resume à formação e à física dos planetas.

Planetas rochosos, como Mercúrio e Vénus, sofreram travagens gravitacionais intensas, sobretudo devido ao Sol. Já os gigantes gasosos mantiveram grande parte da sua velocidade de rotação original.

Além disso, Vénus apresenta um comportamento extremo: roda lentamente e ainda por cima no sentido contrário ao da maioria dos planetas.

Um detalhe que muda tudo

A grande conclusão é simples, mas poderosa: o “tempo” não é universal.

Se vivêssemos noutro planeta, a nossa noção de dia, noite e até de rotina seria completamente diferente. Em Júpiter, teria vários amanheceres num único dia terrestre. Em Vénus, talvez nunca esperasse acordado pelo nascer do Sol.

E é precisamente isso que este tipo de comparação nos mostra: o Sistema Solar não é apenas vasto, é profundamente estranho e fascinante.