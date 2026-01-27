Project: Aurora, uma expedição cientifica ao Espaço profundo

Encontra-se em desenvolvimento, a cargo dos Tesseract Games, uma odisseia cósmica sombria, Project: Aurora. Um título de ficção com forte componente de estratégia narrativa, e que já tem uma data de lançamento.

A Tesseract Games, equipa indie polaca responsável por Songs of Rats, anunciou recentemente a data de lançamento do seu próximo jogo, parcialmente financiado por uma campanha no Kickstarter, Project: Aurora.

Nesta aventura de estratégia narrativa, inspirada nos clássicos de outrora de ficção científica, os jogadores assumem o papel do lider duma expedição de pesquisa na superfície de Aurora, um planeta recém-descoberto que, visto da órbita, parece completamente desolado. Mas... será mesmo assim??

Project: Aurora apresenta desta forma, uma tendência para a estratégia narrativa, na qual o sucesso da missão do jogador é determinado pelas decisões que adota ao longo do jogo. Segundo os responsáveis da Tesseract Games, o cerne do jogo será a tomada de decisões mas, com particular atenção para o facto de nunca haver uma escolha que seja inequivocamente certa.

O jogador é o responsável pelo centro de pesquisa onde a ação decorre, no qual necessita de ter uma forte capacidade de processamento e análise de materiais encontrados no planeta. No entanto, para ter essa capacidade toda, o jogador necessita investir, tanto nos equipamentos como na sua equipa expedicionária e nos equipamentos que ela poderá equipar.

No entanto, Aurora é um planeta estranho mas que esconde segredos. Segredos esses que podem ser mortais e em muitas ocasiões, os jogadores terão de escolher entre o lucro e risco mais alto, ou a segurança da tripulação mas menos receitas.

Por detrás da fachada deste planeta há muito esquecido, nas ruínas de uma civilização há muito desaparecida, jaz um verdadeiro mistério cósmico, cujos fragmentos se baseiam em fundamentos científicos reais. Segundo os responsáveis pelo jogo, Project: Autora é um jogo, mas com fortes bases cientificas reais e efetivas.

Por vezes, certas descobertas que os jogadores farão, serão baseadas em biologia, geologia, arqueologia ou física, e outras vezes, a expedição poderá descobrir fenómenos que estão além do alcance da ciência moderna. Enquanto explora Aurora, os jogadores terão também acesso a ferramentas baseadas em expedições e escavações da vida real, ou seja, a ciência ganha uma particular importância no jogo e será ao mesmo tempo, uma fonte de credibilidade para o jogo.

Project: Aurora será lançado a 30 de abril para PC.