Tavern Keeper vai abrir portas em breve

Após 11 anos de desenvolvimento, Tavern Keeper vai finalmente abrir portas ao público. Venham conhecer este jogo de gestão repleto de fantasia, dos Greenheart Games.

Fãs de jogos de estratégia, gestão e fantasia... doses de fantasia... poderão encontrar em Tavern Keeper uma experiência bastante interessante.

A Greenheart Games revelou recentemente que o seu simulador de gestão de negócios (neste caso, uma taverna) e que decorre num mundo de fantasia, Tavern Keeper será lançado no Steam em acesso antecipado no próximo dia 3 de novembro.

Tavern Keeper trata-se de um jogo de gestão que simula, como é a vida de um taberneiro num mundo repleto de fantasia. Trata-se de um jogo que apresenta uma mistura caótica e ao mesmo tempo aconchegante de simulação de gestão empresarial, com elementos sandbox e magic storybook.

Desta forma, os jogadores gerem a sua própria taverna como bem entenderem, num mundo de fantasia onde a boa disposição e humor reinam, e que apresenta a liberdade de gerir cada detalhe do negócio, ou simplesmente relaxar e praticar a arte da decoração.

Com efeito, além da componente de gestão, também a parte decorativa do jogo tem a sua importância, podendo o jogador decorar a sua taverna como bem entender.

"Após 11 anos desenvolvimento, estamos prontos para abrir as portas para o nosso jogo apresentado no Game Dev Tycoon. Tavern Keeper, o nosso jogo que se apresenta como um híbrido de gestão, com RPG espirituoso e elementos de sandbox de decoração, será lançado em Acesso Antecipado no próximo dia 3 de novembro", afirmou Patrick Klug, Diretor e Cofundador da Greenheart Games. "Tem sido uma longa caminhada, e estamos animados que os jogadores possam em breve experimentar o que criámos para eles ao longo destes anos todos."

Tavern Keeper será lançado no Steam em acesso antecipado no próximo dia 3 de novembro.