Os grandes conflitos modernos regressam com Systemic War

Foi recentemente revelado um novo trailer para um jogo de guerra que se aproxima a passos largos, Systemic War. Um título que à primeira vista parece ser bastante promissor e que aponta armas a todos os amantes de estratégia militar moderna.

Um RTS ambicioso com batalhas globais

Os estúdios de desenvolvimento polacos Play of Battle, revelaram recentemente o primeiro trailer de jogabilidade para o seu próximo jogo de estratégia em tempo real (RTS), Systemic War.

Trata-se de um jogo de estratégia militar moderna que contará com uma série de sistemas complexos de jogabilidade que vão desde os combates no terreno, até aos combates nas Bolsas de Valores, que vai chegar ao PC em 2026.

Liderança em múltiplos domínios: DIME

Systemic War é um jogo de estratégia, um RTS (Estratégia em Tempo Real) que aspira a grandes voos... ou melhor... a grandes batalhas. Em Systemic War, os jogadores vão assumir o controlo de uma de várias nações mundiais e entrarão em disputas com nações inimigas em densos e complexos conflitos militares.

A ideia por detrás desta complexidade provém do mantra do jogo que convida os jogadores a liderarem os seis países nos vários domínios DIME (Diplomacia, Informação, Militar, Economia) . Só com uma forte liderança nestes 4 aspetos do jogo, a vitória será possível.

Combates que irão decorrer tanto em zonas fictícias como em locais reais,, como o Desfiladeiro de Suwałki ou a Batalha de Varsóvia.

Realismo que assusta

Na sua essência, Systemic War um RTS, e segundo os responsáveis pelo jogo, estão previstas mais de 150 unidades reais para serem mobilizadas em 25 mapas hiper-realistas inspirados em zonas de conflito reais em redor do mundo, desde a Europa até à Ásia.

A diversidade de unidades ao dispor dos jogadores é tremenda e consolida bem o propósito do jogo.

Systemic War coloca ao dispor do jogador unidades que vão desde brigadas aerotransportadas americanas, tropas mecanizadas turcas, blindados, veículos de combate de infantaria (IFVs), drones e unidades de guerra eletrônica (EW) entre muitas outras.

Tal como na realidade, cada uma destas unidades terá as suas valências e pontos fortes, oferecendo vantagens táticas em combate. No entanto, não podemos esquecer a infantaria, crucial em qualquer conflito e que vai adquirindo experiência e desbloqueando habilidades adicionais após cada confronto.

Vamos poder apoiar o avanço dos seus blindados com infantaria e com todo um vasto conjunto de recursos essenciais da guerra moderna: reconhecimento, drones de ataque e unidades de guerra eletrónica, ao mesmo tempo que podemos definir novas estratégias e composições de unidades nos diversos campos de batalha, de terrenos abertos a ambientes urbanos densos.

De uma perspetiva de estratégia de alto nível, os jogadores vão poder ajudar o esforço de guerra através dos meios políticos e económicos disponíveis.

Dessa forma, conseguirão ter condições para gerir e melhorar as suas forças armadas. A utilização da diplomacia será importante para a gestão de crises, por exemplo, enquanto que o comércio, a inflação, o investimento e as infraestruturas existentes no nosso país terão de ser geridos e controlados de forma a conquistar os modelos macroeconómicos do jogo.

Só com um forte background económico a máquina de guerra operará bem. São várias as abordagens ao nosso dispor,... especialização em exportações? Tornar a nação numa gigante industrial ou num pioneiro da tecnologia?

Por outro lado, a pesquisa e desenvolvimento cientifico também desempenharão um papel fundamental em toda a estratégia global de Systemic War.

A capacidade de desenvolver inovações nos domínios militares e de obter avanços tecnológicos importantes, poderão fazer toda a diferença no decorrer dos conflitos ou na antecipação dos mesmos.

Desde o otimizar dos processos de logística e de produção, passando pela melhoria das capacidades de combate ou mesmo pelo licenciamento de tecnologia roubado a outras nações... a pesquisa e desenvolvimento terão um papel crucial neste mundo moderno de combate.

Efetivamente, em Systemic War, os conflitos não acontecem apenas nos campos de batalha. Há muito mais que isso e convém não descurar nada.

Por exemplo, a diplomacia é outro pilar central da jogabilidade, oferecendo aos jogadores as ferramentas para negociar, equilibrar tensões, construir alianças e evitar escaladas desnecessárias dos conflitos para guerras abertas e globais.

Sem províncias nem regiões abstratas, o mapa estratégico de Systemic War é baseado nas redes ferroviárias e rodoviárias reais que conectam as cidades em redor do mundo. É um modelo de infraestrutura viva, que reflete as transformações que definiram o início do século XXI.

O cocriador de Systemic War, o especialista em geopolítica Dr. Jacek Bartosiak, acompanhou o desenvolvimento do jogo com o objetivo de garantir que todos os aspetos geopolíticos fossem detalhados e realistas.

Em Systemic War vamos poder participar em batalhas localizadas em locais autênticos, como alguns pontos críticos na Europa Central e Oriental, Oriente Médio e Ásia Pacífico.

Da conquista no campo de batalha à navegação nas relações diplomáticas complexas entre nações e passando pela formulação de políticas monetárias, está nas mãos do jogador a forma como irá liderar a sua nação rumo à vitória.

Systemic War tem data de lançamento prevista para 2026, no Steam.