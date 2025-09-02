História de Hell is Us revelada mesmo a tempo do seu lançamento

É um dos jogos do momento e que se encontra mesmo prestes a ser lançado, Hell is Us. O jogo, recebeu recentemente o seu Trailer de História que levanta um pouco mais do véu sobre a narrativa e jogabilidade deste titulo dos estúdios Rogue Factor.

Hell is Us dos estúdios Rogue Factor encontra-se em fase de preparação para o seu lançamento, ou seja, já está muito próximo o momento dos jogadores poderem enveredar por este mundo sombrio de Hadea.

Hell is Us está previsto ser lançado no próximo dia 4 de setembro para PlayStation 5, Xbox Series X e PC (Steam, Epic Games Store) e recentemente foi revelado o seu Trailer de História que mostra um pouco da narrativa que vai dar contexto ao jogo.

Hell is Us oferece uma história cativante, onde fenómenos sobrenaturais, violência humana e segredos antigos e bem guardados colidem.

A história de Hell is Us leva os jogadores a mergulhar em Hadea, um misterioso país fictício isolado do mundo e devastado por uma guerra civil mortal. Remi, o protagonista do jogo, nasceu em Hadea, mas foi levado para fora do país pelos pais quando era criança. Agora, como um soldado da paz enviado em missão a este território, ele vê o seu regresso como uma oportunidade para descobrir os segredos das suas origens e as razões que forçaram os seus pais a abandoná-lo.

Além desta busca pelo passado tendo como pano de fundo a guerra civil, há o mistério de um fenómeno curioso chamado «a Calamidade», que faz com que criaturas estranhas, que lembram lápides e monumentos antigos da região, apareçam, e que Remi terá de enfrentar ao longo da sua jornada.

Armado apenas com uma valiosa espada ancestral e um drone confiável, o jogador vai ter de abrir caminho pelas terras devastadas e infestadas de quimeras, desvendando pelo meio, o mistério por detrás da sua presença na região e de tudo o que aconteceu.

Uma curiosidade interessante, prende-se com a utilização da abordagem Player-Plattering pela parte dos estúdios Rogue Factor, na qual se incentiva os jogadores a seguirem os seus instintos em vez de utilizarem marcadores e símbolos no mapa pretendendo, dessa forma, regressar às raízes dos jogos de aventura. Incentiva a reflexão e a observação, eliminando todas as formas de assistência intrusiva.

Adicionalmente, e tal como vimos aqui, foi disponibilizada uma banda desenhada digital de 16 páginas que cobre os eventos que ocorreram logo antes do início do jogo e que se encontra disponível gratuitamente aqui.

Hell is Us será lançado a 4 de setembro de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X e PC (Steam, Epic Games Store).