O mundo sombrio de Hell is Us revelado

A pouco menos de 1 mês para o lançamento de Hell is Us, a NACON revelou novos pormenores sobre o jogo, sob a forma de um novo trailer intitulado de Diving into the Dungeons (Mergulhando nas Masmorras).

Hell is Us, é próximo jogo de ação e aventura que a NACON vai lançar/distribuir. Com data programada para o seu lançamento a 4 de setembro de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X e PC, o jogo encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios franceses Rogue Fator.

Na semana passada a NACON revelou um novo trailer sobre Hell is Us que revela um pouco mais sobre o mundo sombrio que se esconde nas terras de Hadea, e a jogabilidade que espera os jogadores.

A história de Hell is Us passa-se em Hadea, um país fictício devastado por uma guerra civil mortal. Esta nação eremita esconde um passado misterioso e é o lar de masmorras antigas e esquecidas que os jogadores devem explorar para avançar na sua missão e desvendar os segredos dos estranhos acontecimentos que ocorrem na região.

Longe de serem apenas conteúdo secundário, as masmorras são parte integrante da aventura, fornecendo aos jogadores as chaves para compreender a história profunda de Hadea e oferecendo sequências de jogo e desafios memoráveis.

Cada masmorra é única na sua atmosfera, desafios e significado. Elas exigem que os jogadores usem diferentes tipos de habilidades: interagir e observar cuidadosamente o ambiente ao seu redor, usar o seu sentido de lógica e, acima de tudo, lutar contra os muitos inimigos que se interpõem no seu caminho. Além disso, cada uma das diferentes masmorras culmina em um confronto final intenso, levando a revelações que esclarecem o passado tortuoso deste canto remoto do mundo.

"As masmorras baseiam-se na mesma filosofia que rege todo o jogo, a que chamamos "player-plattering»", explica Jonathan Jacques-Belletête. "Através deste conceito, queremos que os jogadores redescubram o prazer de explorar por conta própria, sem serem guiados. Dentro dos limites profundos e misteriosos de cada masmorra, os jogadores devem prestar atenção ao ambiente para se orientarem e descobrirem como superar os muitos obstáculos que enfrentam. Cada masmorra tem o seu próprio sabor distinto e momentos memoráveis, culminando numa verdadeira sensação de realização quando concluída"

Hell is Us é um jogo de ação e aventura na terceira pessoa que combina combate corpo a corpo, exploração e uma história cativante. Através da sua abordagem Player-Plattering, que incentiva os jogadores a seguirem os seus instintos em vez de marcadores, o título pretende regressar às raízes dos jogos de aventura. Ele incentiva a reflexão e a observação, eliminando todas as formas de assistência intrusiva. Em Hell is Us, os jogadores assumem o papel de Rémi, um protagonista em busca das suas origens num país devastado pela guerra civil. A auto-suficiência quase total do país esconde um segredo sombrio: o recente aparecimento de criaturas estranhas que lembram antigas lápides e monumentos da região. Armado com armas especialmente forjadas para combater esses monstros, Rémi deve aprender a derrotá-los e usar o seu equipamento com sabedoria.