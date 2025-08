e-mail em letras maiúsculas ou minúsculas: há diferenças?

Certamente que mais do que uma vez já lhe aconteceu perguntarem se as letras do e-mail eram maiúsculas ou minúsculas. A questão é válida, mas será que nos servidores de e-mail isso faz diferença?

e-mail: é indiferente ser em letras maiúsculas ou minúsculas

Embora os endereços de e-mail possam conter letras maiúsculas e minúsculas, a convenção geral é utilizá-los sempre em minúsculas. Tecnicamente, a parte antes do símbolo "@" (conhecida como nome do utilizador) pode ser sensível a maiúsculas e minúsculas, dependendo do servidor de e-mail utilizado.

No entanto, na prática, a grande maioria dos serviços de e-mail modernos (como Gmail, Outlook, Yahoo, entre outros) não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas nesta parte do endereço.

Já a parte depois do "@" (o domínio) nunca é sensível ao uso de maiúsculas. Assim, endereços como PPLWARE@EXEMPLO.com Pplware@Exemplo.com e pplware@exemplo.com serão normalmente tratados como equivalentes.

Por isso, recomenda-se o uso consistente de letras minúsculas em endereços de e-mail, tanto por uma questão de clareza como para evitar possíveis erros de comunicação, especialmente em contextos formais ou profissionais.