Reveladas as notas de EA SPORTS F1 25

A Electronic Arts anunciou, em parceria com a Fórmula 1, os Driver Ratings dos pilotos do jogo EA SPORTS F1 25. Venham conhecer as avaliações dos vossos pilotos preferidos.

EA SPORTS F1 25 já tem data de lançamento oficial, prevista para 30 de maio. Já não falta quase nada e no entretanto, os fãs da modalidade podem ir vendo um pouco das imagens do jogo, aqui.

Filmados durante o fim de semana de corrida do JAPANESE GRAND PRIX de 2025, os pilotos reuniram-se com a diretora de ratings da EA SPORTS e apresentadora de TV da F1, Ariana Bravo, para debater os seus ratings. Ao mostrar uma variedade de emoções, os pilotos proporcionaram muita conversa, piadas e gargalhadas enquanto tentavam adivinhar as suas classificações finais.

Os ratings dos pilotos são calculados com uma combinação de dados históricos do mundo real, desempenhos recentes e consultas com um painel de especialistas. Eles influenciam a experiência do videojogo e como a IA de cada um dos pilotos se comporta durante as corridas. Os ratings são especialmente importantes no renovado modo My Team deste ano, já que os jogadores escolhem e gerem ambos os pilotos para representar a sua equipa.

"Todos os anos, os Ratings dos Pilotos provocam discussões vibrantes entre os fãs e dentro do paddock, e este ano não será diferente", disse Lee Mather, Diretor Criativo Sénior da Codemasters. "Esta temporada está a moldar-se para ser incrivelmente emocionante, com vários pilotos que surgem como candidatos ao título. As atualizações dinâmicas dos ratings ao longo da temporada refletem os desenvolvimentos emocionantes na pista, e garantem que o videojogo espelhe a intensidade da disputa do campeonato."

Os ratings dos pilotos do F1 25 são compostos por quatro critérios chave, juntamente com uma pontuação geral:

Experience (EXP): O número de partidas que um piloto tem ao longo da sua carreira

Racecraft (RAC): A capacidade de subir posições e terminar a corrida numa classificação mais alta.

Awareness (AWA): Quanto mais limpa a corrida, maior o rating

Pace (PAC): Uma mistura de tempos de classificação e voltas durante os fins de semana de corrida, e a comparação com o companheiro da equipa em ambas as categorias

Overall Rating (RTG): A combinação das quatro classificações anteriores, com o Pace a ter o maior impacto

Entretanto, os ratings completos dos pilotos que figurarão no lançamento de EA SPORTS F1 25 são:

EA SPORTS F1 25 será lançado mundialmente a 30 de maio para a PlayStation 5, Xbox Series X e PC.