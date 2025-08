“Tolerância zero”: TSMC alega ter detetado potenciais fugas de segredos comerciais

Os semicondutores já ocupam um lugar relevante na indústria tecnológica, prevendo-se que as empresas do setor cresçam ainda mais, nos próximos anos. Neste cenário, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), a maior fabricante de chips mundialmente, anunciou que detetou potenciais fugas de segredos comerciais.

Esta terça-feira, a maior fabricante de chips mundialmente anunciou que detetou "atividades não autorizadas" que levaram à descoberta de potenciais fugas de segredos comerciais.

À CNBC, a gigante taiwanesa assegurou que "mantém uma política de tolerância zero em relação a quaisquer ações que comprometam a proteção de segredos comerciais ou prejudiquem os interesses da empresa".

Tais violações são tratadas com rigor e perseguidas em toda a extensão da lei. Continuamos comprometidos em salvaguardar a nossa competitividade central e os interesses comuns de todos os nossos funcionários.

Propriedade intelectual da TSMC é valiosa

À medida que os semicondutores se tornam cada vez mais relevantes, numa indústria tecnológica em rápida expansão, especialmente em matéria de Inteligência Artificial, a TSMC assume um papel preponderante.

De facto, o aumento das tensões geopolíticas destacou as vantagens tecnológicas competitivas das principais empresas da cadeia de fornecimento de chips, como é o caso da TSMC.

De recordar que a empresa taiwanesa é muito valiosa em matéria de propriedade intelectual, dominando o mercado de fabrico dos chips mais avançados do mundo. Na sua lista de clientes, aliás, estão grandes empresas tecnológicos, como a Apple e a NVIDIA.

A própria empresa revelou, anteriormente, ter mais de 200.000 segredos comerciais registados no seu sistema interno.

Agora, sem dar grandes detalhes, uma vez que o caso está sob revisão judicial, a TSMC contou que identificou o novo problema precocemente, devido aos seus "mecanismos de monitorização abrangentes e robustos", após investigações internas rápidas.

Segundo a Nikkei Asia, citando várias fontes familiarizadas com o assunto, vários ex-funcionários da TSMC são suspeitos de tentar obter informações confidenciais críticas sobre o desenvolvimento e a produção de chips de 2 nanómetros enquanto ainda trabalhavam na empresa.