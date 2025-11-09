SanDisk lançou a pen USB de 1 TB mais pequena do mundo

Num mundo cada vez mais dependente de serviços cloud para alojamento, muitos ainda preferem as soluções físicas e locais. Estas muitas vezes não são fáceis de usar ou até simples de transportar. A SanDisk mudou isso e apresentou agora a pen USB-C de 1 TB mais pequena do mundo.

A SanDisk acaba de lançar a pen USB mais pequena do mundo, com uma capacidade de até 1 TB num bloco do tamanho de um botão de punho. Com 18,5 x 15,7 x 13,6 mm, a pen drive USB-C SanDisk Extreme Fit é pequena o suficiente para caber no bolso das calças ou na carteira.

Pode ficar ligada ao portátil sem o risco de entortar a porta, graças à sua mínima saliência. Também pesa apenas 3 gramas, por isso não se vai reparar que está lá. A pendrive USB-C Extreme Fit poderia facilmente ser confundido com um adaptador Wi-Fi compacto. Dentro deste pequeno dispositivo, encontrará mais armazenamento do que alguns SSD de tamanho normal.

A sua velocidade também é interessante, atingindo velocidades de leitura até 400 MB/s, segundo a SanDisk. Isto pode não rivalizar com as velocidades das pendrives USB 3.2 Gen 2x2 mais rápidos, mas ainda assim é surpreendentemente veloz para o seu tamanho.

Como o Extreme Fit será provavelmente utilizado como backup ou repositório de ficheiros, esta velocidade é suficiente. Para comparação, é quase tão rápido como alguns discos, que podem executar sistemas operativos e jogos sem problemas. Além disso, como qualquer pen drive, pode-se aceder a estes ficheiros em praticamente qualquer dispositivo compatível com USB, seja um tablet, um telemóvel ou até uma impressora.

Quem quiser utilizá-lo como disco para cópias de segurança de fotografias e documentos, a SanDisk também oferece um software para ajudar. A aplicação 1Memory Zone para Windows, Mac e smartphones permite fazer cópias de segurança em intervalos personalizados: diariamente, semanalmente, mensalmente ou sempre que ligar o disco.

A melhor parte, porém, é que não é necessário gastar uma fortuna para comprar um. O modelo maior, de 1 TB, custa 102,99 euros, com uma garantia de cinco anos. Quem gosta do tamanho compacto e não precisa de muita capacidade, pode optar por uma das versões mais pequenas de 64 GB, 128 GB, 256 GB ou 512 GB, que têm preços bem mais acessíveis.