Huawei Store faz seis anos e festeja com descontos exclusivos
A Huawei assinala o sexto aniversário da sua loja oficial online com uma campanha especial que celebra a inovação e a fidelidade dos consumidores. Até 31 de março, os utilizadores podem usufruir de descontos transversais a toda a loja, acumulação de pontos e ofertas exclusivas em produtos selecionados, sob o mote Um marco, alcançado juntos.
Para celebrar esta data, a Huawei disponibiliza cupões de desconto aplicáveis em toda a loja online.
Até ao dia 19 de março, está em vigor o cupão A10ANV, que oferece um desconto imediato de 10% em todos os dispositivos e acessórios da marca. Numa segunda fase da campanha, entre os dias 20 e 31 de março, estará disponível um novo cupão de 8%.
A celebração estende-se ao programa de fidelização da marca: até 31 de março, os membros ganham 10 pontos por cada euro gasto em compras, o que permite uma maior poupança em aquisições futuras.
Como complemento ao bem-estar dos utilizadores, na compra de um novo dispositivo, é oferecido o acesso gratuito a subscrições da aplicação Huawei Health+ durante 3 meses.
Oportunidades em destaque
A campanha de aniversário coloca em evidência as mais icónicas inovações da marca em smartwatches, com preços competitivos e bundles de oferta:
- Huawei Watch GT 6 Series: desde 199 euros, com oferta de uma bracelete extra e dos auriculares Huawei FreeBuds SE 2;
- Huawei Watch Fit 4 Series: desde 119 euros, com oferta de uma bracelete extra;
- Huawei Watch 5 Series: desde 299 euros, com oferta de uma bracelete extra;
- Huawei Watch D2: 369 euros, com oferta dos auriculares Huawei FreeBuds 6i.
Segundo a própria marca, estas ofertas refletem o seu compromisso em proporcionar tecnologia de ponta, que combina design, monitorização abrangente da saúde e bem-estar e conectividade, a preços mais acessíveis para toda a comunidade.
Os novos clientes da Huawei têm ainda acesso ao serviço de assistência premium gratuito: este serviço está incluído na compra de novos dispositivos até 31 de dezembro de 2026 e os utilizadores poderão usufruir de cinco serviços:
- Consultoria;
- Limpeza;
- Diagnóstico;
- Atualização de software;
- Recolha ao domicílio;
- Entrega ao domicílio.
Para mais informações sobre as campanhas e programas, consulte os seguintes links:
- Campanha de aniversário;
- Termos e condições do programa de pontos Huawei;
- Serviço de assistência premium gratuito.
