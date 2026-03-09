Huawei Store faz seis anos e festeja com descontos exclusivos

A Huawei assinala o sexto aniversário da sua loja oficial online com uma campanha especial que celebra a inovação e a fidelidade dos consumidores. Até 31 de março, os utilizadores podem usufruir de descontos transversais a toda a loja, acumulação de pontos e ofertas exclusivas em produtos selecionados, sob o mote Um marco, alcançado juntos.

Para celebrar esta data, a Huawei disponibiliza cupões de desconto aplicáveis em toda a loja online.

Até ao dia 19 de março, está em vigor o cupão A10ANV, que oferece um desconto imediato de 10% em todos os dispositivos e acessórios da marca. Numa segunda fase da campanha, entre os dias 20 e 31 de março, estará disponível um novo cupão de 8%.

A celebração estende-se ao programa de fidelização da marca: até 31 de março, os membros ganham 10 pontos por cada euro gasto em compras, o que permite uma maior poupança em aquisições futuras.

Como complemento ao bem-estar dos utilizadores, na compra de um novo dispositivo, é oferecido o acesso gratuito a subscrições da aplicação Huawei Health+ durante 3 meses.

Oportunidades em destaque

A campanha de aniversário coloca em evidência as mais icónicas inovações da marca em smartwatches, com preços competitivos e bundles de oferta:

Segundo a própria marca, estas ofertas refletem o seu compromisso em proporcionar tecnologia de ponta, que combina design, monitorização abrangente da saúde e bem-estar e conectividade, a preços mais acessíveis para toda a comunidade.

Os novos clientes da Huawei têm ainda acesso ao serviço de assistência premium gratuito: este serviço está incluído na compra de novos dispositivos até 31 de dezembro de 2026 e os utilizadores poderão usufruir de cinco serviços:

Consultoria; Limpeza; Diagnóstico; Atualização de software; Recolha ao domicílio; Entrega ao domicílio.

Para mais informações sobre as campanhas e programas, consulte os seguintes links:

