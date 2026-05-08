Fitbit Air acaba com as desculpas: uma pulseira sem ecrã e acessível para monitorizar a saúde

Depois de a novidade ter surgido, no final de abril, a pulseira Fitbit Air chegou oficialmente, pelas mãos da Google. Sem ecrã, o novo wearable de saúde foi pensado para quem quer monitorização contínua e discreta a um preço acessível.

Durante anos, os wearables foram acusados de ser demasiado grandes, demasiado complicados ou demasiado caros.

Perante essas críticas, a Google desenvolveu o Fitbit Air, o menor tracker da marca até à data, desenhado especificamente para quem ainda não deu o salto para os dispositivos vestíveis.

Sem ecrã, o Fitbit Air procura que o utilizador se esqueça que o está a usar, não bombardeando com notificações ou outras distrações.

Os dados ficam disponíveis na app Google Health e podem ser consultados a qualquer momento no smartphone.

Sensores avançados num corpo minúsculo

Apesar do tamanho compacto, a Fitbit Air promete monitorizar continuamente, entre outras métricas, as seguintes:

Frequência cardíaca;

Ritmo cardíaco com alertas de fibrilhação auricular;

Saturação de oxigénio no sangue (SpO2);

Variabilidade da frequência cardíaca;

Fases e duração do sono.

Toda esta informação é tratada e apresentada através da app Google Health, que serve de painel de controlo central para o utilizador acompanhar a sua saúde de forma holística.

Autonomia de uma semana e carregamento rápido

Um dos pontos fortes da Fitbit Air é a bateria. A Google promete até uma semana de autonomia com uma única carga, o que significa que o utilizador pode usar o dispositivo durante o dia e durante a noite sem interrupções.

Para os utilizadores que usem, também, um Pixel Watch durante o dia, o Fitbit Air pode ser trocado para monitorização do sono sem perder qualquer dado.

Quando a bateria chegar ao fim, a Google promete que um carregamento de cinco minutos é suficiente para garantir um dia inteiro de utilização. No dia a dia, este detalhe pode fazer toda a diferença.

Deteção automática de atividade e treino guiado

O Fitbit Air é capaz de detetar automaticamente as atividades mais comuns e, no final, enviar um resumo do treino.

O objetivo é que esta deteção melhore com o tempo, tornando-se progressivamente mais personalizada ao perfil de cada utilizador.

Para quem prefere uma abordagem mais estruturada, é possível iniciar um treino diretamente pela app Google Health ou seguir sessões guiadas recomendadas pelo Google Health Coach.

O registo manual de atividades está disponível em qualquer momento.

Bandas intercambiáveis

O Fitbit Air foi desenhado para ser versátil também na aparência. O dispositivo central pode ser removido e colocado em diferentes tipos de bracelete, permitindo adaptar o visual à ocasião:

Edição especial Stephen Curry

A Google revelou ainda uma edição especial codesenhada com o astro do basquetebol Stephen Curry.

A Fitbit Air Special Edition apresenta uma bracelete Performance Loop em castanho-centeio com um toque de laranja, com revestimento resistente à água e um design interior em relevo inspirado nas riscas do atletismo, especificamente concebido para aumentar o fluxo de ar durante movimentos de alta intensidade.

Disponibilidade

O Fitbit Air é compatível com Android 11 ou superior e iOS 16.4 ou superior, e requer uma conta Google e a app Google Health.

Sem disponibilidade conhecida para Portugal, ficou disponível para pré-encomenda, nos Estados Unidos, com um preço a começar nos 99,99 dólares.