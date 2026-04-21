Dyson Supersonic Travel: um secador de cabelo mais leve e pequeno para os viajantes modernos

A Dyson anuncia hoje o lançamento do secador de cabelo Supersonic Travel, desenvolvido para atender às necessidades dos viajantes modernos, sem comprometer a saúde do cabelo nem os resultados do penteado.

Com compatibilidade de voltagem global, este aparelho é para quem deseja um penteado rápido ao nível da Dyson, onde quer que vá, obtendo um cabelo mais suave e brilhante.

Desde os treinos diários no ginásio até às fugas de fim de semana, o secador de cabelo Supersonic Travel permite ter beleza sem limites, para que possa ter a melhor aparência e sentir-se bem a qualquer hora e em qualquer lugar.

Não nos limitámos a reduzir o tamanho do secador, nós reprojetámo-lo para viagens. O Supersonic Travel oferece um penteado de alto desempenho, enquanto protege o cabelo do calor extremo.

Disse James Dyson, fundador e engenheiro-chefe, acrescentando que "foi criado para oferecer resultados ideais, portabilidade e saúde capilar".

Com um peso inferior ao de uma lata de refrigerante, sendo 32% mais pequeno e 25% mais leve do que o secador de cabelo Supersonic de tamanho normal da Dyson, o novo secador de cabelo é compatível com bagagem de mão, podendo ser facilmente transportado em carteiras, e malas de mão e de cabine.

No entanto, oferece o desempenho de secagem sem esforço pelo qual a Dyson é conhecida, sendo o único secador de viagem que permite a partilha de acessórios com o Supersonic ou Supersonic Nural existente.

Tecnologia inteligente de controlo de calor

Além isso, a sua voltagem adapta-se automaticamente ao país da sua escolha, com desempenho total da máquina em todo o mundo.

O calor excessivo é uma das principais causas de danos ao cabelo, e os secadores convencionais geralmente dependem de calor descontrolado, o que pode enfraquecer o cabelo ao longo do tempo.

Por isso, o secador de cabelo Supersonic Travel apresenta uma tecnologia inteligente de controlo de calor que mede a temperatura do fluxo de ar 100 vezes por segundo, evitando danos causados pelo calor extremo.

Ao mesmo tempo, o seu fluxo de ar é projetado com precisão para secar o cabelo de forma rápida e uniforme, mantendo-o saudável e brilhante.

A complementar a tecnologia do Supersonic Travel está o spray condicionador leave-in Dyson Omega mini. Com a fórmula Dyson Oli7, uma combinação única de sete óleos ricos em ómega, incluindo óleo de girassol cultivado na Dyson Farming, o spray proporciona uma nutrição profunda, reduz o frizz e protege contra a humidade.

Juntos, formam um sistema completo de cuidados capilares, independentemente de onde esteja.

Disponibilidade e preço do Dyson Supersonic Travel

O secador de cabelo Supersonic Travel está disponível a partir de hoje com o acessório concentrador fino em dyson.pt, lojas Dyson Demo e em distribuidores selecionados, por 299 euros.

Para maior versatilidade, outros acessórios, como difusor, pente de dentes largos, acessório alisador e acessório de ar suave, estarão disponíveis da forma independente para personalizar o aparelho de acordo com o tipo de cabelo e os objetivos de estilo.

Por fim, os consumidores podem experimentar o Supersonic Travel nas lojas de demonstração da Dyson e em lojas selecionadas.

Em casa ou em viagem, a Dyson cuida do seu cabelo

O lançamento do secador de cabelo original Supersonic, em 2016, representou uma mudança radical relativamente ao design convencional dos secadores de cabelo.

O motor de alta velocidade da Dyson foi colocado na pega para um melhor equilíbrio, e o fluxo de ar foi pensado para secar rápido sem calor extremo.

A sua tecnologia inteligente de controlo de calor mede a temperatura do ar várias vezes por segundo para evitar danos causados pelo calor e proteger o brilho natural.

Apoiado por uma extensa investigação científica sobre o cabelo, o Dyson Supersonic estabeleceu um novo padrão como secador de cabelo, projetado para proteger a saúde do cabelo a cada utilização.

Para ajudar ainda mais na saúde do couro cabeludo, a Dyson lançou o secador de cabelo Supersonic Nural com um Modo de Proteção do couro cabeludo para ajustar a temperatura do ar e proteger o couro cabeludo.

Como verdadeiro companheiro de styling em casa, o Supersonic Nural proporciona um styling inteligente e foi projetado para cabelos saudáveis, um couro cabeludo saudável e para proteger o crescimento de novos cabelos.

A evolução da beleza da Dyson

A Dyson passou a última década a pesquisar e a aplicar os seus conhecimentos em ciência capilar, fluxo de ar, controlo de calor e ciência dos ingredientes, para resolver problemas reais no cuidado do cabelo.

O compromisso com a ciência do cabelo e do couro cabeludo é apoiado por uma extensa pesquisa sobre a biologia do cabelo.

Segundo a Dyson, estudos mostram que o calor excessivo pode degradar a queratina, enfraquecendo a haste capilar e levando à quebra.

Mais, o couro cabeludo, que abriga aproximadamente 100.000 folículos, pode ser sensível a mudanças de temperatura e humidade, especialmente durante viagens.

Por isso, o controlo inteligente de calor da Dyson ajuda a manter condições de temperatura ideais, contribuindo para a redução da secura e da irritação, e preservando a integridade do cabelo.

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