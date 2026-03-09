Suécia pede aos cidadãos que guardem dinheiro em casa. Quanto devemos ter?

A Suécia pediu aos seus cidadãos para estarem financeiramente preparados em caso de guerra, crise grave ou emergência nacional. Que quantia de dinheiro devemos guardar em casa?

As autoridades suecas alertaram que, em situações anómalas, como guerras, poderá haver cortes de energia, problemas com a Internet ou bloqueios dos sistemas de pagamento digital.

Por isso, segundo avançado pela Bloomberg, o país aconselhou os cidadãos a não dependerem exclusivamente dos pagamentos eletrónicos.

De acordo com as recomendações, cada pessoa deve manter em casa uma pequena quantia de dinheiro físico para comprar alimentos, água, medicamentos ou outros produtos necessários, caso os cartões bancários ou as aplicações de pagamento não funcionem.

Dinheiro físico para despesas básicas em caso de emergência

O banco central sueco, de nome Riksbank, disse que cada adulto deve manter em casa cerca de 1000 coroas suecas (pouco mais de 90 euros), ou seja, o suficiente para despesas básicas para cerca de uma semana.

Alargando este conselho aos cidadãos portugueses, cada família deve estimar o valor médio das suas despesas por semana ou mês e guardá-lo, fisicamente, em casa.

Além de dinheiro, os cidadãos devem ter cartões bancários de diferentes bancos: se um sistema de pagamento ou banco tiver problemas técnicos ou sofrer ciberataques, um cartão de outro banco poderá funcionar.

Segundo as autoridades, estas medidas de precaução fazem parte da preparação para situações extraordinárias e têm como objetivo aumentar a segurança e a estabilidade da sociedade.

De facto, o Governo sueco incentiva, de forma constante, os cidadãos a estarem preparados não apenas financeiramente, mas com reservas de alimentos, água e outros meios necessários para vários dias em caso de emergência.

