PplWare Mobile

Suécia pede aos cidadãos que guardem dinheiro em casa. Quanto devemos ter?

· Notícias 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Zé Fonseca A. says:
    9 de Março de 2026 às 16:10

    250€ por cabeça é quanto temos aqui em casa, somos 4, não fazemos distinção entre adultos e crianças.
    fazemos igual em viagens internacionais, temos um fundo de reserva que não tocamos nem anda connosco, para qualquer emergência.

    Responder
  2. guilherme says:
    9 de Março de 2026 às 16:17

    Aqui em casa tenho 4 garrafões de verde tinto, um presunto e 4 salpicoes, espero que chegue…

    Responder
  3. B@rão Vermelho says:
    9 de Março de 2026 às 16:18

    Por acaso detesto andar com dinheiro, já por várias vezes tenho tido problemas por causa disso, mas mesmo assim ainda não aprendi, das duas últimas vezes foram no estrangeiro, em Espanha no dia do apagão, andava a viajar de mota pelo sul de Espanha e a última vez a mais de 8000km de casa, nas minhas últimas ferias, ao meu redor morreram mais de 600 pessoas devido as tempestades que assolaram o sudoeste Asiático, e eu sem dinheiro e com poucos €, viajo com o Revolut e levo pouco dinheiro comigo, a minha sorte foi que havia um hotel de 5 estrelas perto e nesses hotéis fazem sempre câmbios, e consegui trocar € por Rp.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube