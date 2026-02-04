PplWare Mobile

Em caso de catástrofe, deve ter um fundo de emergência. Entenda o que é e como criar o seu

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Rui says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 13:54

    O problema é que 90% das pessoas não tem e depois quando ha uma tragédia andam oh tio oh tio, e acham um escanda-lo um ministro dizer que têm de viver do ordenado de ha 10 dias e muita muita sorte que o estado vai ajudar porque se fossem só 1 ou 2 famílias bem que ladrar que o estado nem ia lá. Há 2 anos voaram os meus painéis que danificaram a casa do vizinho e ninguém me deu ajuda nenhuma.

  2. GAMBITO says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 14:12

    Acho que devemos deixar esta treta de lado e dizer a verdade:

    Se você ganha mais que a média e ao fim do mês sobra dinheiro? Faça um fundo de emergência
    Se você não ganha nem para pagar as contas, esqueça ser independente, vá viver com os seus pais, tal como eles e os seus avós fizeram, seja pobre e inteligente, não seja pobre, burro e endividado.

    • Rui says:
      4 de Fevereiro de 2026 às 14:36

      O problema da maioria está na mentalidade não está no salário, se o salário aumenta e sobre 100€ ao fim do mes a malta em vez de os guardar sobe os estilo de vida para usar os 100€

      • Profeta says:
        4 de Fevereiro de 2026 às 15:11

        Rui falas como se a maioria dos Portugueses nao tivessem creditos para liquidar, e muitos deles tem tudo contadinho e nao sobra dinheiro nenhum. E podem muito bem ser poupadinhos e ter uma politica economica eficaz que o dinheiro mesmo assim nao sobra. Porque e que alguma malta insiste em dizer que os Portugueses nao poupam porque nao querem ? E bom falar assim quem recebe 1500€ e poucos euros para cima mas muitos nao recebem isso infelizmente.

      • SrBla says:
        4 de Fevereiro de 2026 às 15:15

        o tema é mesmo esse…. porque a malta tem é de viver

  3. Factos says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 14:42

    Basta ter o ordenado do mês passado.

  4. Gringo Bandido says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 15:08

    Dinheiro só devia de servir a dignidade Humana, o resto é fútil. Se não há dinheiro para a saúde e para mitigar danos então vivemos num sistema falhado, a função do governo tem que ser proteger a população.

