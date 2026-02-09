Toyota quer veículos elétricos que continuem a funcionar após falhas graves no motor

A Toyota submeteu recentemente uma patente que promete elevar a fiabilidade dos veículos elétricos (VE) a um novo patamar. O objetivo central desta tecnologia é garantir que um automóvel não fique imobilizado, mesmo quando o seu motor principal sofre uma avaria interna grave.

O cenário atual das avarias em motores elétricos

Atualmente, a maioria dos VE disponíveis no mercado lida com falhas críticas de duas formas distintas:

Nos modelos equipados com tração integral e dois motores, como acontece frequentemente nos Tesla Model 3 ou Model Y, o sistema consegue desativar a unidade danificada e prosseguir viagem utilizando apenas o motor funcional, ainda que com uma redução óbvia de potência .

. Para os veículos que possuem apenas um motor, ou nos casos em que o segundo motor não consegue suportar a carga sozinho, uma falha no inversor ou no próprio propulsor resulta, invariavelmente, na paragem total do automóvel.

A nova abordagem da Toyota foca-se na tolerância a falhas dentro de uma única unidade motriz. Em vez de desligar completamente o motor perante um problema, o sistema tenta isolar o dano.

Na prática, o controlador de motor descrito na patente consegue detetar anomalias internas específicas, tais como curtos-circuitos ou circuitos abertos em secções do inversor. Ao identificar a origem do problema, o sistema ajusta a distribuição de energia, cortando a alimentação à área afetada e mantendo a operação com as componentes que ainda se encontram funcionais.

A inovação tecnológica da Toyota perante falhas internas

Embora o motor passe a funcionar com menos fases, apresentando uma eficiência energética inferior e uma potência limitada, ele não deixa de girar. O propósito desta tecnologia não é manter o desempenho máximo do veículo, mas sim oferecer um controlo suficiente para que o utilizador possa retirar o carro de uma situação de perigo.

Diferente dos tradicionais "limp modes" que encontramos atualmente - que são, na sua maioria, limitações de software para proteger a bateria ou o sistema térmico - a proposta da Toyota atua diretamente ao nível do hardware. É uma solução que permite ao motor "lutar" pela sua funcionalidade, em vez de se tornar num peso morto no eixo do veículo.

É importante salientar que esta inovação não é uma garantia de que os motores se tornarão indestrutíveis ou que as reparações serão mais baratas. Trata-se, essencialmente, de uma camada adicional de segurança ativa. No modelo de redundância da Tesla, a segurança advém de ter "dois motores"; na visão da Toyota, a segurança é integrada na arquitetura de cada motor individual.

Leia também: