IPMA lança alerta para os próximos dias: chuva, neve e vento forte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou alertas meteorológicos para os próximos dias, prevendo uma combinação de chuva persistente, vento forte e queda de neve em várias regiões de Portugal continental.

A depressão atmosférica Leonardo, que atravessa o país, promete trazer condições meteorológicas adversas, com riscos para a circulação rodoviária, atividades ao ar livre e zonas costeiras. Os dias 4 e 5 de fevereiro apresentam-se como os mais críticos, com precipitação intensa, rajadas de vento significativas e agitação marítima elevada, exigindo atenção redobrada da população e cumprimento das orientações da Proteção Civil.

Alertas do IPMA

Atenção aos Avisos Meteorológicos para Portugal Continental:

Agitação Marítima - Amarelo [ 04 Fev 06:27 - 05 Fev 06:00 ]

Ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

Agitação Marítima - Laranja [ 05 Fev 06:00 - 07 Fev 06:00 ]

Ondas do quadrante oeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir 12 a 13 metros de altura máxima.

Precipitação - Amarelo [ 04 Fev 21:00 - 05 Fev 09:00 ]

Precipitação por vezes forte e persistente.

Vento - Amarelo [ 05 Fev 00:00 - 05 Fev 15:00 ]

Rajadas até 90 km/h, e até 100 km/h nas serras.

A depressão atmosférica Leonardo é um sistema de baixa pressão que está a atravessar Portugal, trazendo consigo condições meteorológicas adversas. Este fenómeno é resultado de uma frente fria associada a uma depressão atlântica, que mobiliza grandes volumes de ar húmido sobre o território continental. A combinação de vento e chuva pode causar inundações locais, perturbações no trânsito e cortes de energia, enquanto a neve e o gelo podem afetar estradas e acessos nas serras do Norte e Centro.

O IPMA e a Proteção Civil têm emitido avisos amarelos e laranja para alertar a população sobre os riscos, recomendando precaução, acompanhamento das atualizações meteorológicas e cumprimento das orientações de segurança.