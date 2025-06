Tesla autónomo “fica louco” ao saltar passagem de nível e é atropelado por um comboio

A Tesla está prestes a lançar os seus primeiros carros autónomos no mundo. No entanto, a realidade é que os seus assistentes de condução continuam a causar situações perigosas como a que este condutor viveu.

Tesla ainda tem de melhorar o FDS

Elon Musk diz que a Tesla é a campeã da condução autónoma. Há mais de uma década que o empresário promete que o condutor não passará de um mero passageiro nos seus carros, mas a realidade é que, atualmente, ele continua a ser essencial.

Depois de ter tido problemas com as autoridades de todo o mundo, a Tesla continua a vender o seu conjunto de assistentes de condução como um sistema de condução autónoma. Um dos seus “carros autónomos” acaba de se envolver num acidente, mas felizmente não houve feridos.

A condução totalmente autónoma é um dos grandes marcos da indústria automóvel. Os engenheiros sonham com ela há décadas, mas é hoje que a tecnologia a torna possível.

Isso significa que já existem carros autónomos no mundo? Não. É necessário atingir o nível 5 numa escala de progresso em que nos encontramos atualmente entre o segundo e o terceiro degraus.

A tecnologia torna possível desfrutar de viagens sem condutor, mas ainda é demasiado cedo para dizer que esta é a norma e a corrente dominante. Nem mesmo a Tesla é capaz de fornecer tal tecnologia, embora a tenha prometido e anunciado durante anos.

Comboio não conseguiu parar a tempo, mas os danos no automóvel são mínimos

Esta estratégia deu origem a alguns problemas com as autoridades e a mais do que uma situação desconfortável com os seus utilizadores.

O Euro NCAP descreveu o pacote "Full Self Driving" (FSD) como "inadequado e inseguro". Não se trata de um sistema de condução autónoma. Na verdade, está classificado no nível 2.5 de condução autónoma.

Recorde-se que é necessário atingir o nível 5 para que um automóvel seja capaz de conduzir em segurança sem condutor. Apesar disso, alguns clientes ainda acreditam que podem viajar nos seus carros sem prestar atenção à estrada ou ao que o próprio carro está a fazer.

No passado sábado, ocorreu um acidente bizarro em Sinking Spring, na Pensilvânia, EUA. Segundo o seu proprietário, um Model 3, que circulava com o sistema FSD ativado, evitou algumas barreiras de nível, entrou na via férrea, ficou preso e foi atropelado pelo mesmo comboio que os sinais estavam a avisar para evitar.

É um pouco estranho que o veículo pudesse funcionar de forma tão errática sem que o condutor assumisse os controlos, mas é isso que consta do relatório policial elaborado no local.

Felizmente, tratou-se apenas de um susto sem consequências graves.

Na verdade, o comboio, que não conseguiu parar a tempo, apenas arrancou o espelho retrovisor do lado direito. O condutor conseguiu sair do veículo a tempo, pelo que não se registaram feridos. No entanto, as autoridades não tiveram outra alternativa senão paralisar toda a rede ferroviária até à remoção do veículo.

A própria empresa de reboque publicou fotografias do acidente no seu perfil do Facebook. Resta saber se o Model 3 estava realmente a conduzir em modo autónomo ou se o condutor estava a tentar esconder uma má condução.

Não seria o primeiro caso em qualquer uma das situações.