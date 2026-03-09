PplWare Mobile

Como o Estado português pode arrecadar perto de €2 milhões com a subida da gasolina

· Motores/Energia 9 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Hugo Nabais says:
    9 de Março de 2026 às 15:22

    O orçamento do Estado para 2025 em Portugal, aprovado no final de 2025, prevê uma despesa total de aproximadamente 100 mil milhões = 100.000.000.000 ou seja estes 2.000.000 são uma gota de água insignificante. Menor que 0.01%, não faz qualquer diferença.
  2. Max says:
    9 de Março de 2026 às 15:24

    O desconto no ISP de 3,55 cêntimos , na próxima semana, foi aplicada só ao gasóleo, porque de acordo com as fórmulas de cálculo, o preço de referência subia 23 cêntimos/L – com os desconto fica em 19 cêntimos, enquanto a gasolina subia 7,5 cêntimos. O que o governo tinha dito era que baixava o ISP se subisse mais de 10 cêntimos.
    Falta saber como vai ser a subida (ou descida) do gasóleo e da gasolina nas próximas semanas,

  3. David Guerreiro says:
    9 de Março de 2026 às 15:28

    É evitar deslocações de automóvel sempre que possível (ex passeios de fim de semana). Temos de nos adaptar às situações.

  4. Grunho says:
    9 de Março de 2026 às 15:38

    Nos outros países da Europa o gasóleo está custar às vezes 20 cêntimos acima da gasolina. Aqui são 6 ou 7. É para verem o que os dieselistas estão a poupar à custa dos consumidores de gasolina, que é o combustível do proletariado e classe média assalariada, e o que o governo está a empochar à pala deles.

  5. MAC says:
    9 de Março de 2026 às 15:50

    Recebem 2.000.000 e já inclui o desconte de 0,035 € !!!
    O que sobra deve dar para pagar a conta de Sport TV e das maquilhagens,,,

  6. há cada gajo says:
    9 de Março de 2026 às 16:15

    Metade do preço final do litro de combustível, são impostos.

