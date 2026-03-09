Como o Estado português pode arrecadar perto de €2 milhões com a subida da gasolina
A subida expressiva no preço dos combustíveis devido ao agravamento do conflito no Médio Oriente foi amenizada por um desconto extraordinário aplicado pelo Governo português. Contudo, uma vez que o apoio abrange apenas o gasóleo, o Estado poderá arrecadar perto de dois milhões de euros com a subida da gasolina.
Fisicamente longe da guerra, é no preço dos bens que as famílias portuguesas estão a começar a sentir o impacto da instabilidade no Médio Oriente.
Esta semana, os postos de abastecimento têm novas tabelas para os combustíveis, com o gasóleo a disparar 19 cêntimos por litro e a gasolina a subir sete cêntimos.
Apesar do apoio extraordinário aplicado ao gasóleo, contas do jornal Expresso prevêem que o Estado encaixe mais dois milhões de euros por mês em IVA.
Desconto extraordinário não será aplicado à gasolina
Perante a possibilidade de uma subida brutal de preço, o Governo aprovou, na sexta-feira passada, um desconto de cerca de 3,5 cêntimos por litro no gasóleo.
Contudo, por não mexer no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) da gasolina, o executivo de Luís Montenegro irá encaixar mais receita fiscal, "à boleia da subida das cotações dos produtos petrolíferos", segundo o mesmo jornal.
Fontes do setor petrolífero citadas pelo Expresso, prevêem que a gasolina subirá entre 7 a 7,4 cêntimos por litro, esta semana, elevando o preço médio, em Portugal, de 1,702 euros por litro para até 1,776 euros.
A maior parte dessa subida reflete o aumento da cotação internacional da gasolina. No entanto, outra parte é o acréscimo de IVA sobre esse aumento.
Pelos cálculos do Expresso, se o consumo de gasolina em Portugal mantiver o perfil do registo de janeiro (103,6 mil toneladas, segundo os últimos dados disponibilizados pela DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia), o Estado português poderá arrecadar perto de dois milhões de euros mensais em receita adicional de IVA, devido ao aumento da cotação do produto.
Este cenário considera, também, que o preço do combustível permanece no nível atual durante as próximas semanas.
Importa ressalvar que, em Portugal, a gasolina continua a ser minoritária no mercado de combustíveis rodoviários. Em janeiro, números da DGEG citados pelo Expresso mostram que a gasolina representou 22% do consumo desses combustíveis, contra 76% do gasóleo. O restante é gás de petróleo liquefeito (GPL).
O orçamento do Estado para 2025 em Portugal, aprovado no final de 2025, prevê uma despesa total de aproximadamente 100 mil milhões = 100.000.000.000 ou seja estes 2.000.000 são uma gota de água insignificante. Menor que 0.01%, não faz qualquer diferença.
Next…
O desconto no ISP de 3,55 cêntimos , na próxima semana, foi aplicada só ao gasóleo, porque de acordo com as fórmulas de cálculo, o preço de referência subia 23 cêntimos/L – com os desconto fica em 19 cêntimos, enquanto a gasolina subia 7,5 cêntimos. O que o governo tinha dito era que baixava o ISP se subisse mais de 10 cêntimos.
Falta saber como vai ser a subida (ou descida) do gasóleo e da gasolina nas próximas semanas,
A economia vai sucumbir se o governo não toma medidas a sério.
se um aumento de 20 centimos fosse suficiente para acabar com a economia, tinhamos problemas maiores. É chato? ya, é o fim do mundo? nem lá perto..
É evitar deslocações de automóvel sempre que possível (ex passeios de fim de semana). Temos de nos adaptar às situações.
O problema vai ser com bens e serviços. Os preços dos alimentos vão disparar.
Nos outros países da Europa o gasóleo está custar às vezes 20 cêntimos acima da gasolina. Aqui são 6 ou 7. É para verem o que os dieselistas estão a poupar à custa dos consumidores de gasolina, que é o combustível do proletariado e classe média assalariada, e o que o governo está a empochar à pala deles.
Recebem 2.000.000 e já inclui o desconte de 0,035 € !!!
O que sobra deve dar para pagar a conta de Sport TV e das maquilhagens,,,
Metade do preço final do litro de combustível, são impostos.