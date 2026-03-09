Barril de petróleo ultrapassou os 100 dólares pela primeira vez desde 2022

O barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), a referência nos Estados Unidos da América (EUA), ultrapassou os 100 dólares. O mesmo sucedeu ao Brent, a referência para o mercado europeu.

Pela primeira vez desde julho de 2022, o barril de petróleo WTI ultrapassou os 100 dólares.

Esta segunda-feira, o preço do barril de petróleo ultrapassou os 118 dólares (102 euros) nos mercados internacionais. Por volta das 02:30 de Lisboa, o WTI subia 30,04% para 118,21 dólares por barril.

Na mesma linha de subida estava o Brent do Mar do Norte, o petróleo que serve de referência ao mercado europeu e português, que subia 27,54% para 118,22 dólares por barril.

O preço do barril de petróleo WTI subiu 36% na semana passada, enquanto o Brent registou uma subida de 28%.

A escalada dos preços reflete o agravamento da situação no Médio Oriente, após o ataque de Israel e dos EUA ao Irão, a 28 de fevereiro, e ao encerramento do estreito de Ormuz, por onde passam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito (GNL).

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Incidentes com projéteis iranianos foram, também, registados em Chipre e na Turquia.

Semana começa com aumentos nos combustíveis

Conforme previsto no final da semana passada, atestar o depósito será particularmente caro, nos próximos dias.

Os preços dos combustíveis registam uma subida expressiva devido ao agravamento do conflito no Médio Oriente.

Os postos de abastecimento têm novas tabelas para os combustíveis, com o gasóleo a disparar 19 cêntimos por litro e a gasolina a subir sete cêntimos.

Inicialmente, a subida no gasóleo atingia os 25 cêntimos. Contudo, o Governo português prometeu um desconto extraordinário no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). Uma vez que o aumento da gasolina não foi superior a 10 cêntimos, o apoio não se aplica.

