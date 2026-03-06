Última hora: já se conhece qual o desconto do Governo para o gasóleo
Face às previsões de forte aumento dos combustíveis, o Governo decidiu aplicar uma redução extraordinária no ISP do gasóleo. Saiba quanto é o desconto.
Governo anunciou desconto de 3,55 cêntimos por litro no gasóleo
O preço dos combustíveis continua a ser um tema sensível em Portugal e, perante novas previsões de subida, o Governo já deu a conhecer quanto será a redução do ISP – Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos.
Face a tal cenário, o Governo avançou com uma redução extraordinária no ISP do gasóleo, estimada em cerca de 3,55 cêntimos por litro.
Esta medida pretende reduzir o impacto que poderia ser ainda maior sem intervenção fiscal. De acordo com previsões do setor, o gasóleo deverá subir mais de 20 cêntimos por litro sem este ajuste no imposto.
A evolução do preço dos combustíveis está diretamente ligada à cotação do petróleo nos mercados internacionais. Nas últimas semanas registou-se uma subida significativa do preço do crude, impulsionada por tensões geopolíticas e incerteza no fornecimento energético.
Sempre é alguma coisa, mas não deixa de ser vergonhoso o desconto, mas como há a SportTv e cabeleireiros para pagar o Zé Povinho que se lixe.
É desconto para a gasolina, não há? Não faz mal. Os consumidores de gasolina pagam para o gasóleo sair mais barato à burguesia exploradora dos SUVs e limusinas de alta cilindrada.
As vezes gosto de imaginar o que faria a iniciativa liberal nestas situações, dava bons argumentos de séries de terror!
Estamos mesmo lixado, volto a dizer a Europa está a sofrer as consequências de dizer sempre amém ao Trump.
Os chineses e Indianos não estão preocupados já telefonaram para a Rússia que pode entregar mais a preços de saldos, já aqui na Europa levamos com a bucha, América está mesmo a dar cabo do mundo e nós fomos cordeiros…
A UE ainda acha que tem dinheiro para estourar numa guerra proxy dos EUA para enfraquecer a UE e Rússia, não acordem não…
Que fartura, irônico, belo desconto O-o