Última hora: já se conhece qual o desconto do Governo para o gasóleo

Face às previsões de forte aumento dos combustíveis, o Governo decidiu aplicar uma redução extraordinária no ISP do gasóleo. Saiba quanto é o desconto.

Governo anunciou desconto de 3,55 cêntimos por litro no gasóleo

O preço dos combustíveis continua a ser um tema sensível em Portugal e, perante novas previsões de subida, o Governo já deu a conhecer quanto será a redução do ISP – Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos.

Face a tal cenário, o Governo avançou com uma redução extraordinária no ISP do gasóleo, estimada em cerca de 3,55 cêntimos por litro.

Esta medida pretende reduzir o impacto que poderia ser ainda maior sem intervenção fiscal. De acordo com previsões do setor, o gasóleo deverá subir mais de 20 cêntimos por litro sem este ajuste no imposto.

A evolução do preço dos combustíveis está diretamente ligada à cotação do petróleo nos mercados internacionais. Nas últimas semanas registou-se uma subida significativa do preço do crude, impulsionada por tensões geopolíticas e incerteza no fornecimento energético.