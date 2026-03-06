PplWare Mobile

Última hora: já se conhece qual o desconto do Governo para o gasóleo

· Motores/Energia 5 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. B@rão Vermelho says:
    6 de Março de 2026 às 13:15

    Sempre é alguma coisa, mas não deixa de ser vergonhoso o desconto, mas como há a SportTv e cabeleireiros para pagar o Zé Povinho que se lixe.

  2. Grunho says:
    6 de Março de 2026 às 13:22

    É desconto para a gasolina, não há? Não faz mal. Os consumidores de gasolina pagam para o gasóleo sair mais barato à burguesia exploradora dos SUVs e limusinas de alta cilindrada.

  3. Gringo Bandido says:
    6 de Março de 2026 às 13:41

    As vezes gosto de imaginar o que faria a iniciativa liberal nestas situações, dava bons argumentos de séries de terror!

  4. guilherme says:
    6 de Março de 2026 às 13:42

    Estamos mesmo lixado, volto a dizer a Europa está a sofrer as consequências de dizer sempre amém ao Trump.
    Os chineses e Indianos não estão preocupados já telefonaram para a Rússia que pode entregar mais a preços de saldos, já aqui na Europa levamos com a bucha, América está mesmo a dar cabo do mundo e nós fomos cordeiros…

    A UE ainda acha que tem dinheiro para estourar numa guerra proxy dos EUA para enfraquecer a UE e Rússia, não acordem não…

  5. Lumia says:
    6 de Março de 2026 às 14:11

    Que fartura, irônico, belo desconto O-o

