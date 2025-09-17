PplWare Mobile

Alguns veículos Tesla trancam os passageiros no interior, tornando quase impossível a fuga

· Motores/Energia 11 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Vítor M.

Tags:

  1. unknown007 says:
    17 de Setembro de 2025 às 12:04

    “Um dado perturbador: os investigadores notaram que as vítimas pareciam ter tentado escapar, já que todas se encontravam agrupadas na parte dianteira do habitáculo. Mas, entre a violência do embate, a rapidez das chamas e o design das fechaduras, é difícil isolar a responsabilidade exata das portas.”

    – Tenho muito receio destas VE cheias de plástico e electrofónica, onde parece que somos reféns da boa vontade da tecnologia e não donos das reações naturais do ser human.

    Responder
  2. Max says:
    17 de Setembro de 2025 às 12:49

    Há um modelo da Tesla em que os puxadores mecânicos para quem vá no banco de trás ficam no banco de trás à altura da barriga das pernas. Há alguém – mesmo que o condutor tivesse dito onde estavam que se lembrasse disso numa emergência?

    Responder
  3. Eu says:
    17 de Setembro de 2025 às 13:14

    Fizeste-me lembrar do filme “Locked – Sem Saída”

    Responder
  4. freakonaleash says:
    17 de Setembro de 2025 às 13:25

    Não absoluta razão nenhuma para um puxador de uma porta não ser mecânico num carro. Mania das modernices de pôr eletrónica em tudo!

    Responder
    • JL says:
      17 de Setembro de 2025 às 13:30

      Mas ele tem puxadores mecânicos.

      Responder
      • Eu says:
        17 de Setembro de 2025 às 13:39

        Pronto, já acordaram o bebé.
        Aí está ele com as perguntas tontas.

        Responder
        • JL says:
          17 de Setembro de 2025 às 13:47

          Qual deles ? O secalharya ? Ou o outro ?

          Responder
          • Eu says:
            17 de Setembro de 2025 às 14:14

            Se não percebeste do que se fala nesta notícia, “secalharya” o problema é mesmo teu e não do “outro”.
            Afinal, qual a tua dúvida neste assunto? Sê sincero.
            Se eu não te souber responder, concerteza alguém te ajudará.
            Mas explica então ao certo, o que não percebeste quanto a estes carros que não abrem as portas quando acaba a bateria.
            Explica o que não entendes quando se diz que o método anterior não dependia de nenhuma fonte de energia ou electrónica para abrir as portas.

      • Max says:
        17 de Setembro de 2025 às 14:16

        A questão não é ter puxadores mecânicos – é onde é que os põem! Tem que ser num sítio onde se espera que estejam – na porta. Num Tesla:
        “Se nas portas dianteiras basta puxar uma alavanca demasiado discreta junto aos botões de abrir e fechar os vidros, para quem viaja atrás esse processo é ainda mais complexo.
        Primeiro, é preciso dobrar a carpete que cobre a parte inferior dos bancos traseiros para aceder a duas pequenas escotilhas assinaladas a vermelho.
        No interior dos compartimentos estão os respetivos cabos de emergência, que devem ser puxados para o centro do carro de maneira a abrir as portas.
        Além de ser pouco divulgada, especialistas do setor acusam esta solução de ser demasiado complexa numa situação de pânico.
        A título de exemplo, em Outubro do ano passado, um Tesla Model Y incendiou-se depois de ter embatido contra o pilar de um viaduto numa autoestrada, nos arredores de Toronto, Canadá, matando quatro dos cinco ocupantes.
        Aparentemente, as vítimas mortais foram incapazes de abrir as portas do carro; o quinto passageiro só sobreviveu ao acidente depois de um automobilista ter partido o vidro traseiro com uma barra metálica e tê-lo arrastado para fora da viatura.” (CM, 12/05/2025)

        Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube