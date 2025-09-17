Alguns veículos Tesla trancam os passageiros no interior, tornando quase impossível a fuga
A Tesla está a ser alvo de uma nova investigação federal. Desta vez, estão em causa os puxadores eletrónicos das portas dos veículos da marca, devido a falhas que podem prender os passageiros no interior.
Investigação aos sistemas de segurança dos Tesla
As portas da Tesla abrem-se através de um sistema eletrónico alimentado por uma pequena bateria de baixa tensão. No entanto, se esta falhar após um choque ou uma queda de energia, os puxadores deixam de funcionar.
Teoricamente, existem manípulos mecânicos de emergência para os abrir, mas estes revelam-se frequentemente difíceis de localizar, segundo testemunhos, além de variarem consoante os modelos e, em alguns casos, estarem ausentes na parte traseira de certas séries dos Model 3 e Model Y.
Casos graves
A agência federal norte-americana responsável pela segurança rodoviária (NHTSA) recebeu queixas de proprietários a reportar este problema. Já foram registados nove incidentes pela entidade.
Na maioria dos casos, eram crianças que ficaram presas no interior de Model Y, enquanto os pais, perante uma falha súbita da bateria de baixa tensão, não conseguiam reabrir as portas a partir do exterior.
O fenómeno torna-se ainda mais grave em caso de acidente rodoviário. Na Virgínia, por exemplo, o condutor de um Tesla conseguiu ser retirado do habitáculo pela janela após um embate, mas a sua mulher, bloqueada do lado do passageiro, sofreu queimaduras graves e lesões pulmonares porque as portas permaneceram trancadas.
Outros casos ainda mais trágicos alimentam as dúvidas, embora não seja ainda possível afirmar que as portas sejam a causa direta dos óbitos.
Na Califórnia, três estudantes morreram no incêndio de uma Cybertruck, enquanto no Wisconsin cinco ocupantes de um Model S pereceram em circunstâncias semelhantes.
Um dado perturbador: os investigadores notaram que as vítimas pareciam ter tentado escapar, já que todas se encontravam agrupadas na parte dianteira do habitáculo. Mas, entre a violência do embate, a rapidez das chamas e o design das fechaduras, é difícil isolar a responsabilidade exata das portas.
Mais de 100.000 modelos afetados, para já
É precisamente esta incerteza que a investigação federal pretende esclarecer. O objetivo é determinar se o sistema de portas da Tesla apresenta um defeito de conceção que represente um risco para a segurança pública.
Os investigadores vão analisar a fiabilidade da alimentação elétrica das fechaduras, verificar se os dispositivos manuais são realmente utilizáveis e decidir, se for o caso, um grande recall para corrigir o problema.
A investigação incide especificamente sobre 174.290 unidades do Model Y, mas poderá ser alargada a outros veículos.
Não é a primeira vez que o fabricante de automóveis elétricos é alvo de uma investigação da NHTSA. O governo procura igualmente determinar se a marca recorreu a publicidade enganosa relativamente às capacidades do Autopilot, o seu sistema de assistência à condução.
– Tenho muito receio destas VE cheias de plástico e electrofónica, onde parece que somos reféns da boa vontade da tecnologia e não donos das reações naturais do ser human.
Não tem nada a ver com o facto de ser VE, mas concordo existem áreas em que os carros devem manter dispositivos mecânicos.
Qual é a diferença do plástico e electrofobia para os outros ?
Há um modelo da Tesla em que os puxadores mecânicos para quem vá no banco de trás ficam no banco de trás à altura da barriga das pernas. Há alguém – mesmo que o condutor tivesse dito onde estavam que se lembrasse disso numa emergência?
Fizeste-me lembrar do filme “Locked – Sem Saída”
Não absoluta razão nenhuma para um puxador de uma porta não ser mecânico num carro. Mania das modernices de pôr eletrónica em tudo!
Mas ele tem puxadores mecânicos.
A questão não é ter puxadores mecânicos – é onde é que os põem! Tem que ser num sítio onde se espera que estejam – na porta. Num Tesla:
“Se nas portas dianteiras basta puxar uma alavanca demasiado discreta junto aos botões de abrir e fechar os vidros, para quem viaja atrás esse processo é ainda mais complexo.
Primeiro, é preciso dobrar a carpete que cobre a parte inferior dos bancos traseiros para aceder a duas pequenas escotilhas assinaladas a vermelho.
No interior dos compartimentos estão os respetivos cabos de emergência, que devem ser puxados para o centro do carro de maneira a abrir as portas.
Além de ser pouco divulgada, especialistas do setor acusam esta solução de ser demasiado complexa numa situação de pânico.
A título de exemplo, em Outubro do ano passado, um Tesla Model Y incendiou-se depois de ter embatido contra o pilar de um viaduto numa autoestrada, nos arredores de Toronto, Canadá, matando quatro dos cinco ocupantes.
Aparentemente, as vítimas mortais foram incapazes de abrir as portas do carro; o quinto passageiro só sobreviveu ao acidente depois de um automobilista ter partido o vidro traseiro com uma barra metálica e tê-lo arrastado para fora da viatura.” (CM, 12/05/2025)